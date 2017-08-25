«Больше Джокеров, хороших и разных»: Warner Bros. собирается снять криминальную любовную историю о Джокере и Харли Квинн с Джаредом Лето и Марго Робби в главных ролях

Новость специально для тех, кто «переживал» по поводу отсутствия Джареда Лето в главной роли будущего фильма о становлении Джокера от Мартина Скорсезе. Оказывается, актер будет занят на съемках… еще одного фильма о Джокере, основной для которого станет любовная линия между улыбчивым суперзлодеем и Харли Квинн в исполнении Марго Робби.

В отличие от «жесткой криминальной драмы» Скорсезе нас ждет «сумасшедшая любовная история», которую авторы описывают как «Когда Гарри встретил Салли» на амфетаминах. В качестве режиссеров Warner Bros. выбрала Гленна Фикарру и Джона Рекуа, известных по фильмам «Я люблю тебя, Филлип Моррис» (2009), «Эта дурацкая любовь» (2011) и «Фокус» (2015).

Интересно, что Марго Робби должна была появиться в уже анонсированном Warner Bros. фильме «Сирены Готэм-сити» / «Gotham City Sirens» наряду с Женщиной-кошкой и Ядовитым Плющом, однако любовная история с Джокером показалась студийным боссам настолько более привлекательной, что они изменили планы съемок, отложив работу над картиной о женщинах-супергероях DC.

Напомним, что пара Джокер — Харли Квинн в исполнении Джареда Лето и Марго Робби впервые появилась в «Отряде самоубийц» и также порадует зрителей в сиквеле данной картины.

Источник: Variety