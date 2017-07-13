«Боротьба триває»: как ученые намерены помешать безудержному распространению «плохой науки»

Старинная пословица «не верьте всему, о чем пишут в газетах» в наши дни, похоже, актуальна как никогда. Современный интернет буквально завален фейковыми новостями, причем значительная их часть касается, как ни странно, не политики, а научных исследований.

Т.н. «плохая наука» (bad science) уже давно активно продвигается в массы, маскируясь под науку нормальную. Каким образом ей это удается? По словам ученых, распространение плохой науки обусловлено двумя основными факторами. Первый из них заключается в недобросовестных журналистах, которые ради броского заголовка готовы бездумно публиковать все, что попадется под руку. Второй — в том, что ученые тоже хотят кушать, и вследствие недостаточного финансирования они иногда «забывают» о научных стандартах и проводят откровенно слабые исследования, лишь бы получить нужный заказчику результат.

Как следствие, если верить позапрошлогоднему метаанализу, около $28 млрд в одной только сфере медицины ежегодно тратится на псевдоэксперименты, которые впоследствии не удается воспроизвести.

Но беда не приходит одна. Беспечное распространение плохой науки стало причиной произвола обскурантизма — люди массово перестают доверять ученым.

Ситуация, мягко говоря, прискорбная. Но, как говорится, «еще не все потеряно». Ученые уже начали работать над тем, чтобы обратить вспять популяризацию некачественных знаний.

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой

По мнению ученых, поскольку плохая наука в основном распространяется из-за неграмотных журналистов, чтобы дать ей отпор, в первую очередь нужно научить обывателей проверять первоисточники. Этой цели ведущий телепередачи Last Week Tonight на телеканале HBO Джон Оливер в прошлом году посвятил целый эпизод своего шоу, в ходе которого он брал различные активно цитируемые прессой «исследования» и изучал их на предмет достоверности.

Так, среди прочего, он рассказал о распространившемся по СМИ «эксперименте», в котором якобы было обнаружено позитивное воздействие шампанского на здоровье человека. Вместе с тем, когда ведущий посмотрел в первоисточник, выяснилось, что исследование проводилось не на людях, а на крысах.

В другом «исследовании», приведенном Оливером, утверждалось, что обезвоженный водитель столь же опасен на дороге, как и пьяный. Но когда ведущий обратился к оригинальному описанию «эксперимента», оказалось, что его выборка состояла всего из 11 мужчин. Кроме того, «научное изыскание» еще и было профинансировано заинтересованной стороной — компанией Coca-Cola.

Конечно, журналисты не со зла вводят своих читателей в заблуждение. Просто необходимость постить новости в круглосуточном режиме побуждает их публиковать абсолютные любые материалы, которые могут привлечь внимание. При этом на изучение достоверности источника зачастую попросту не остается времени.

В 2015 году группа ученых с целью поднять проблему распространения плохой науки в СМИ намеренно провела «очевидно смехотворное» исследование и на полном серьезе опубликовала его результаты. Как бы это ни звучало удивительно, но шуточному псевдонаучному изысканию в конечном счете удалось попасть на первые страницы одной из крупнейших европейских ежедневных газет. По какой причине? Заголовок исследования был весьма заманчив для потенциального читателя: «Шоколад ускоряет потерю веса», но при этом журналисты поленились проверить первоисточник.

Впрочем, дело не только в журналистах. То, что пресса бывает некачественной — это еще полбеды. Основная проблема кроется в реакции общества. Как ни парадоксально, но вместо того, чтобы просто прекратить верить на слово недобропорядочным СМИ, люди несправедливо перестают доверять науке. Хуже того, говорит Оливер, в некоторых случаях обыватели и вовсе начинают воспринимать всерьез только те научные исследования, результаты которых пришлись им по душе.

«Сегодня многие воспринимают науку, как меню в ресторане — они считают правильными только те исследования, идеи которых им нравится, и априори не согласны с теми исследованиями, результаты которых не совпадают с их точкой зрения. Как следствие, многие обыватели ныне не считают, к примеру, климатические изменения чем-то, о чем нужно беспокоиться человечеству», — утверждает ведущий.

Командная работа

Разумеется, одной работой с общественностью дело не обойдется. Восстановление справедливости необходимо осуществлять еще и внутри самого научного сообщества, полагают ученые.

Так, в 2011 году социальный психолог Брайан Носек из Университета Вирджинии основал волонтерский проект под названием «Воспроизводимость» (Reproducibility Project). Отметим, что воспроизводимость в науке означает возможность повторения ранее опубликованного эксперимента с теми же результатами. Суть проекта заключалась в привлечении ученых-волонтеров, готовых перепроверять изыскания своих коллег и выявлять среди них лженауку, тем самым побуждая научное сообщество внимательней и дотошней относиться к публикуемым работам.

Примечательно, что свой вклад в проект в конечном счете внесли 270 человек. При этом Носеку удалось не только поднять проблему невоспроизводимости многих исследований в социальных науках, но и зародить даже целое движение по проверке результатов тех или иных научных экспериментов.

Другие способы остановить лженауку

Ни для кого не секрет, что Facebook сегодня является главной площадкой по распространению недостоверной информации. Вот почему ученые с неприкрытым восторгом восприняли намерение социальной сети бороться с фейками, специальным образом помечая предположительно сомнительный контент.

Наконец, еще одним подспорьем научному просвещению может стать — вы не поверите — обыкновенное пиратство. Благодаря все более широкому распространению пиратских инструментов, позволяющих бесплатно читать платные статьи, у людей появляется непосредственный доступ к первоисточникам. В результате, читателям становится намного легче обнаруживать манипуляции со стороны прессы, а фейкам — труднее распространяться.

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Конечно, ученые даже не надеются когда-нибудь окончательно победить псевдонаучный кликбейт. Но они верят, что их усилия помогут значимо воспрепятствовать распространению плохой науки и восстановить доверие общества.

Разумеется, это не значит, что в будущем люди будут слепо верить ученым. Просто обыватели перестанут одним махом отвергать все научные исследования по каким-то своим соображениям.

«Все-таки наука может делать удивительные вещи: иногда исследование, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, на поверку действительно оказывается самым настоящим прорывом», — подытожили ученые.

Источник: futurism