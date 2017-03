«Бойтесь зимы»: HBO выпустил промо-ролик седьмого сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустил промо-ролик седьмого сезона «Игры престолов», который стартует 16 июля 2017 года.

На видео показаны три главных героя, вокруг которых, и будут развиваться события седьмого сезона. Разумеется, это Дейенерис Таргарин, Серсея Ланнистер и Джон Сноу. Все они находятся в разных частях Семи Королевств и куда-то идут. Дейенерис Таргарин на Железных островах, что с учетом заключенного в конце шестого сезона союза с Грейджоями имеет смысл. Серсея, тем временем, садится на Железный трон, вероятно, заполняя образовавшуюся пустоту после стольких утрат властью. Что же касается Джона Сноу, он находится там, где ему положено быть, – в Винтерфелле. Герой Кита Харингтон как всегда задумчив. В конце видео зрителей ждет сюрприз. Не будем портить впечатление:

HBO сопроводила видео тегом «Fear is for the winter».

Источник: YouTube