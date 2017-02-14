Братья Дафферы: сериал «Очень странные дела» / Stranger Things будет идти не меньше четырех-пяти сезонов

Вышедший летом 2016 года в сервисе Netflix мини-сериал «Очень странные дела» / Stranger Things до конца последней серии держал зрителя в напряжении по поводу возможности продолжения. И только на последних минутах финальной серии стало понятно, что фанаты сериала все-таки получат второй сезон, что и было официально подтверждено создателями сериала в прошлом году. Однако сегодня режиссеры сериала Мэтт и Росс Дафферы заявили, что «Очень странные дела» вполне могут продлиться не два, а еще четыре-пять сезонов.

Отметим, что это очень интересное заявление, так как изначально сериал задумывался как отдельная самодостаточная история, рассчитанная на единственный сезон и не требующая никаких продолжений. Однако на фоне громкого успеха первых серий «Очень странных дел» его создатели предусмотрительно оставили шанс на продолжение, которым и воспользуются уже ближайшей осенью. Однако, одно дело — завершение не до конца рассказанной истории и совсем другое — попытка растянуть не самую насыщенную историю на пять лет.

Любители сериалов отлично знакомы с ситуацией, при которой просто отличный в первом сезоне сериал скатывается в жуткое зрелище уже во втором сезоне. Причин может быть много, включая недостаточное количество времени на подготовку адекватного сценария, но как правило такое случается, когда создатели проекта рассчитывают заработать на успешной идее, которая банально не рассчитана на более длительное повествование. Примеров такого исхода огромное множество, так как любой сериал рано или поздно надоедает сценаристам, актерам и конечно же зрителям.

Впрочем, судя по интервью изданию Entertainment Weekly, братья Дафферы прекрасно это понимают и не собираются растягивать сериал противоестественно, как, впрочем, и отказывать себе в возможности раскрыть характеры героев и сюжет более обстоятельно.

«Я не хочу, чтобы Stranger Things стал одним из тех сериалов, у которых «кончается бензин» и которые приходится закрывать по причине отсутствия интереса. Надо заканчивать шоу, когда ты на вершине» — отметил Мэтт Даффер.

При этом Росс Даффер добавил, что в идеале сериал не должен длиться больше пяти сезонов, но если на это будет причина и желание как у команды сериала, так и у аудитории, то «почему бы и нет». Напомним, что судя по опубликованным фото, во втором сезоне «Очень странных дел» мы увидим всех ключевых героев, включая вернувшегося Уилла Байерса и всех его друзей.

Источник: Polygon