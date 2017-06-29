Бразильские исследователи разработали пищевую тару, которая меняет цвет, если ее содержимое начало портиться

«Пить или не пить?» — все мы хотя бы раз в жизни задавались этим вопросом, стоя перед холодильником и беспомощно глядя на открытую несколькими днями ранее бутылку молока, не зная, испортилось ли ее содержимое или еще нет.

Исследователи бразильской компании Braskem, специализирующейся на производстве продуктовой тары, взялись решить эту проблему (а также спасти желудки самых отважных смельчаков).

Как сообщается, ученые разработали новый вид пластиковых пищевых контейнеров — упаковка самопроизвольно меняет цвет, когда уровень pH внутри нее начинает изменяться (а это явный признак того, что содержимое перестало быть съедобным).

«Здесь, в Бразилии, мы часто видим испорченные продукты: то ли они изначально были испорчены, то ли целостность упаковки была нарушена в процессе производства или транспортировки, то ли магазины не всегда придерживаются условий хранения», — рассказывает Патрик Тейссонни, глава отдела технологий и инноваций Braskem, подразумевая, что благодаря изменяющей цвет таре покупатели смогут быть уверены в свежести приобретаемого продукта.

При этом Тейссони добавляет, что преимущество разработанной ими технологии заключается еще и в ее наглядности, поскольку сегодня многие потребители не доверяют «срокам годности», которые производители выбивают на упаковках, предпочитая определять съедобность продукта на глаз либо по запаху.

Напоследок отметим, что в Braskem планируют начать коммерческое использование технологии в течение ближайших двух-трех лет.

Источник: The Science Times