Британские ученые: почему они стали мемом?

Соединенное Королевство — одно из самых развитых и прогрессивных государств Европы. Эта страна богата как ресурсами, так и людьми, а Оксфорд и Кембридж — старейшие университеты в мире, и вместе с тем — наиболее авторитетные в наши дни.

Но почему тогда многие люди (даже здесь, на ITC), лишь завидев в заголовке новости словосочетание «британские ученые», тут же начинают воротить носом? Как так получилось, что британские ученые дискредитировали себя в глазах обывателей? И почему под горячую руку попали именно британские ученые?

По мнению автора оригинальной статьи, этому есть три причины: известность конкретно британских ученых, погоня за грантами и некачественная журналистика.

1) Почему именно британские ученые?

Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Джеймс Максвелл, Майкл Фарадей, Эрнест Резерфорд, Джеймс Джоуль — этот список можно продолжать до тех пор, пока не надоест говорить про научные открытия.

За всю историю существования Нобелевской премии более 70 британских ученых стали ее лауреатами, и сегодня английским ученым принадлежит большая доля научных публикаций в общей массе. Неудивительно, что в сознании людей наука национально закрепилась за британцами.

2) Погоня за грантами

Аппетитно хрустящие купюры в кошельке — хороший стимул для любого вида деятельности. На Западе наука финансируется очень даже неплохо, и в этом не было бы ничего плохого, если бы не одно «но»: большие деньги порождают большую конкуренцию. Число ученых и исследователей сегодня поистине велико — и все они конкурируют между собой за гранты.

Разумеется, что при такой массе работ вниманием одариваются в основном те, которые больше подходят «на злобу дня», имеют новизну и звучат экстраординарно. По сути, чем «необычнее» звучит исследование, тем выше шанс, что эта работа получит материальную поддержку со стороны заинтересованных лиц. А если это еще и приправлено возможностью получения высокого показателя в индексе цитирования научных статей (неординарное исследования в принципе имеет больший шанс оказаться на страничках авторитетных научных журналов), то мечтать ученому о чем-либо еще, кроме, возможно, спасения мира, больше не остается.

Кстати говоря, по мнению самих британских ученых, устаревшая грантовая политика как раз и является основной причиной, по которой множество специалистов сегодня проводят исследования, не имеющие особого смысла, но зато о которых можно громко вещать.

3) Неграмотные журналисты

Зачастую, если напрямую поинтересоваться у ученых, почему их работы выглядят глупо, они отвечают так: во всем виноваты журналисты. И нельзя сказать, что они неправы. Результаты многих исследований в наши дни неправильно понимаются и интерпретируются. Хуже того, в погоне за трафиком журналисты не брезгуют откровенно «желтыми» и необъективными заголовками и материалами.

В качестве примера автор оригинальной статьи приводит быстро распространившуюся в конце прошлого года новость о том, что «астрономы из Уорикского университета (Великобритания) нашли планету, где с неба падают драгоценные камни». В действительности же суть открытия заключалась в том, что астрономы с помощью телескопа «Кеплер» обнаружили планету, на которой могут присутствовать облака из минерала корунда, а рубин и сапфир, о которых шла речь в новости, — лишь его разновидности.

Конечно, ученые не виноваты в том, что СМИ регулярно искажают их работы. Тем не менее, от неграмотной журналистики они страдают сильнее, чем, собственно, сами непрофессиональные журналисты.

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Британские ученые, конечно, не единственные, кто дискредитирует себя глупыми открытиями. Просто карты легли не в их пользу. Тем не менее, не стоит всех британских ученых априори грести под одну гребенку.

И уж тем более не следует рассматривать научные исследования в контексте тех, кто их совершает. Ибо в таком случае вы делаете банальный Ad hominem — распространенную логическую ошибку.

Просто помните, что личность того, кто высказывает аргументы, на их логичность никак не влияет. И меньше верьте стереотипам. Думайте, прежде всего, своей головой, проверяйте первоисточники и относитесь к любой информации критично. В наш век информации, думается, этот подход попросту жизненно необходим.

Источник: newtonew