Британские ученые разработали алгоритм, позволяющий с высокой точностью диагностировать аритмию

Аритмия считается весьма спорным явлением в медицине. Так, некоторые ее виды практически безвредны — многие люди могут жить с нарушенным сердечным ритмом долгие годы и даже не подозревать об этом, в то время как другие виды этой патологии представляют собой серьезную опасность и могут привести даже к летальному исходу, дав осложнения в виде сердечной недостаточности или остановки сердца.

Вот почему своевременная и точная поставка диагноза в данном случае чрезвычайно важна. Команда исследователей из Университета Стэнфорда изобрела эффективный способ диагностировать аритмию у человека, даже если болезнь не проявляется симптоматически. Говоря конкретнее, ученые разработали алгоритм на основе нейронной сети, распознающий 14 типов аритмии. Причем, исходя из результатов тестов, делает он это не хуже профессиональных кардиологов.

Чтобы натренировать ИИ, ученые воспользовались базой данных, предоставленной компанией iRhythm, занимающейся созданием приборов для мониторинга сердечной недостаточности. Сообщается, что эти данные были получены в ходе реальных диагностических процедур. Поскольку ЭКГ не всегда может достоверно показать наличие аритмии, врачи на Западе иногда прибегают к использованию носимых ЭКГ-устройств, позволяющих непрерывно отслеживать пульс пациента на протяжении двух недель. Этими данными и воспользовались британские ученые.

По их словам, тренировка нейронной сети заняла у них 7 месяцев. В результате, ИИ научился обнаруживать 14 типов аритмии по результатам ЭКГ. Однако это еще не все.

Дабы проверить реальную эффективность алгоритма, команда скооперировалась с шестью кардиологами. Медики изучали данные отдельно взятых пациентов и ставили ими диагнозы. Затем исследователи запускали новоиспеченный алгоритм и смотрели, какой диагноз поставит он.

По результатам тестирования выяснилось, констатируют исследователи, что алгоритм ничем не уступает кардиологам. Более того, в некоторых случаях он смог даже с более высокой точностью различить два похожих типа аритмии — только одна из них опасна для жизни, а вторая — нет. .

«Различия в сигналах сердечного ритма могут быть очень схожими, однако от правильного диагностирования заболевания зависит выбор лечения. Так, две формы аритмии, известные как атриовентрикулярный блок второй степени, выглядят очень похоже, однако одна из них не требует оперативного вмешательства, в то время как другая требует незамедлительных мер».

По мнению изобретателей, их разработка очень перспективна. Так, на ее основе можно создать доступный диагностический инструмент для людей, проживающих в развивающихся странах, а также для тех, кто проживает в удаленных от цивилизации районах, где нет постоянного доступа к медицинским услугам.

Кроме этого, говорят ученые, алгоритм можно задействовать в популярных ныне носимых гаджетах для заблаговременного обнаружения признаков инсульта, сердечной недостаточности или остановки сердца у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Источник: Engadget