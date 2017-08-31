Британский автопроизводитель Aston Martin объявил о полном переходе на гибриды и электрические модели с 2025 года

Заявления о полном переходе на экологически чистые электромобили делают не только целые страны (к примеру, Франция и Великобритания), но и отдельные автопроизводители. На днях о будущем отказе от автомобилей с ДВС объявила британская компания Aston Martin, которая планирует перестать выпускать чисто бензиновые модели и перейти на гибридные модели уже в 2025 году.

Руководство автопроизводителя объявило, что самостоятельно разработает платформу для своих будущи электромобилей, а закупать на стороне будет только аккумуляторные батареи. Отметим, что Aston Martin уже анонсировал выход гибридного кроссовера DBX, а также полностью электрической версии седана RapidE, производство которой стартует в 2019 году.

После перехода на гибриды в 2025 году у производителя останется 15 лет на то, чтобы окончательно перейти на электромобили, так как Великобритания уже объявила о желании запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Впрочем, вряд ли весь процесс окажется слишком болезненным, так как Aston Martin выпускает всего несколько тысяч экземпляров своих моделей в год.

Напомним, что начиная с 2019 года компания Volvo перестанет выпускать чисто бензиновые автомобили, все модели бренда будут гибридами или электромобилями.

Источник: The Verge