Будущее ЧАЭС – центр солнечной энергетики Украины или радиоактивная помойка?

Идея вывозить накапливающийся мусор в зону отчуждения ЧАЭС не нова, однако в последнее время эта тема всплывает подозрительно часто. Сначала мэр Львова Андрей Садовый, утомленный обвинениями в вывозе мусора во все стороны от своего города, предложил создать резервный полигон в Зоне, куда можно было бы свозить мусор из разных областей страны (правда на следующий же день заявил, что решение было эмоциональным, а на самом деле он двумя руками за возобновляемую энергетику и рекреацию).

Потом заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на общественных собраниях по закрытию свалки в селе Подгорцы заявил, что «идея по вывозу мусора в зону отчуждения логично напрашивается, но на сегодняшний день законодательством это запрещено». И вновь, спустя всего пару дней, слова своего же подчиненного пришлось опровергать Виталию Кличко.

«Я не знаю, откуда пошли такие слухи — вывозить мусор в Чернобыль. Мы делаем все для того, чтобы сегодня утилизировать мусор цивилизованным способом. Сейчас в Киеве работает завод «Энергия». Продолжаются наши переговоры с инвесторами по модернизации завода, чтобы мусор утилизировался без каких-либо негативных последствий для экологии. Также ведутся переговоры о строительстве современных заводов по переработке мусора, новых предприятий, которые отвечают всем критериям и новым технологиям », — отметил мэр Киева.

Однако, если вопрос на слуху, то подобный вариант вполне может рассматриваться властями. И тут действительно надо дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок. Как Украина будет развивать тяжелое наследие ЧАЭС?

Сваливать туда мусор со всей стороны, открывать хранилища отработанных ядерных отходов для всех желающих и т.п., окончательно превращая территорию в подобие Зоны игрового мира S.T.A.L.K.E.R.? Или развивать солнечную энергетику, пользуясь предоставленными возможностями в виде огромной неиспользуемой площади, готовых линий электропередач высокой мощности и наличия обученного персонала?

P.S. Если вы вдруг не в курсе, то от ЧАЭС до Киева чуть больше 100 км по прямой, так что в случае еще одной техногенной катастрофы (причем не обязательно взрыва на АЭС — достаточно масштабного пожара на мусорном полигоне), все жители и гости столицы могут почувствовать не самые приятные последствия.