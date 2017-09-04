CD Projekt RED опубликовали специальный трейлер к десятилетию игровой серии «Ведьмак»

В честь десятилетия франшизы «Ведьмак» (оказывается, первая игра серии вышла еще в 2007 году) создатели серии CD Projekt RED выложили юбилейный трейлер с Геральтом в главной роли.

Напомним, что игра основана на одноименной серии романов Анджея Сапковского, главным героем которых выступает ведьмак Геральт из Ривии. Первый «Ведьмак» разрабатывался четыре года, его релиз состоялся в конце октября 2007 года, вторая часть «Ведьмак 2: Убийцы королей» вышла в 2011 году, а третья «Ведьмак 3: Дикая Охота» — в 2015 году.

Источник: CD Projekt RED