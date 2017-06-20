«Человек-паук» Питер Паркер сдает на права в беспилотном Audi A8 «Железного Человека» Тони Старка [видео]

Рекламный отдел автобренда Audi в последнее время просто фонтанирует нетривиальными идеями. Для начала они обыграли имя Илона Маска на плакате с будущим электрокроссовером E-tron Sportback, а теперь привлекли к рекламе новой системы беспилотного управления и автоматической парковки премиум-седана Audi A8 Питера Паркера, также известного, как «Человек-Паук».

Интересно, что между двумя этими промокампаниями можно обнаружить определенную связь — тот самый Audi A8, на котором Питер сдает на права, ему одолжил «друг Тони» — то есть Тони Старк, он же «Железный Человек», прообразом которого некоторые фанаты считают того самого Илона Маска.

Естественно, «Человек-Паук» не мог не продемонстрировать свои суперспособности, задержав грабителей банка в процессе сдачи экзаменов на права. Напомним, что главную роль в фильме «Spider-Man: Homecoming» («Человек-паук: Возвращение домой») сыграл Том Холланд, также там можно будет увидеть Роберта Дауни младшего, Майкла Китона, Дональда Гловера, Джона Фавро, Зендаю и других.

В кинотеатрах картина «Человек-паук: Возвращение домой» появится 6 июля 2017 года, причем уже известно, что она запустит новую трилогию приключений супергероя.

P.S. Компания Audi в тизерах системы автономного пилотирования 3-го уровня также оставляла намеки на фильм «Spider-Man: Homecoming» обратите внимание на одежду спящего ребенка в первом ролике и игрушки — во втором.

Источник: Audi