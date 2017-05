На вчерашней 26-й церемонии вручения кинонаград MTV Movie & TV Awards в Лос-Анжелесе показали не только финальный трейлер «Чудо-женщины», но и новый трейлер еще одного предстоящего супергеройского фильма. Речь о совместном проекте Sony и Marvel – фильме Spider-Man: Homecoming / «Человек-паук: Возвращение домой», который можно будет увидеть в кинотеатрах Украины начиная с 6 июля 2017 года.

Сюжет фильма картины развивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». Питер Паркер — старшеклассник, у которого появляются супергеройские способности после укуса паука. Он пытается совместить борьбу с преступностью со школьной и семейной жизнью. Наставником Паркера становится Тони Старк. Паркеру предстоит спасти Нью-Йорк в противостоянии со злодеем Стервятником, который замешан в убийстве дяди Бена.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон и Зендея Коулман. Режиссирует «Человека-паука» Джон Уоттс.

“You’re the Spiderman!” Here’s your first look at a brand new @SpiderManMovie clip, exclusively from the #MTVAwards airing right now! pic.twitter.com/KAUYYlXz6E

— MTV (@MTV) May 8, 2017