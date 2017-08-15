Четверо граждан Индии задержаны по подозрению в причастности к утечке серии «Игры престолов»

Недавно накануне премьеры в сеть попала 4-я серия 7-го сезона сериала «Игра престолов». После проведения расследования были задержаны четверо граждан Индии, которые подозреваются в причастности к этой утечке.

Задержанным предъявили обвинения в совершении компьютерных преступлений и «злоупотреблении доверием». Индийцы работали в компании, которая за несколько дней до премьеры получала эпизоды сериала, не предназначенные для публичного показа.

По данным полиции, сотрудники нарушили контракт и опубликовали 4-ю серию в интернете. Они пробудут под арестом до 21 августа, пока продолжается расследование. Как пояснили местные СМИ, истцом выступила местная компания, которая пожелала остаться анонимной.

Эпизод в оригинальной озвучке и плохом качестве оказался в сети 4 августа. В нём был виден логотип телеканала Star India, представители которого уже заявили о начале расследования.

«Это серьёзная проблема, мы принимаем решительные правовые меры», — заявил пресс-секретарь компании.

Источник: tjournal