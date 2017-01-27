Chrome 56 перезагружает страницы до 28% быстрее

В последней стабильной версии Chrome (56) значительно повысилась скорость обновления страниц.

По словам разработчика, до 56 версии в коде использовался подход «старой школы». Считалось, что страницы обновляются в двух случаях. Когда они подвисли и не обновляются, и когда страница поломалась при начальной загрузке.

Поскольку качество соединения и веб-кода за годы улучшалось, то при первичной загрузке страницы стали ломаться гораздо реже и их теперь перегружают в основном лишь если они перестали обновляться.

Для ускорения обновления, в Chrome 56 убрали дополнительные проверки сервера, которые в некоторых случаях достигают сотен запросов. И теперь браузер активнее использует локальный кэш. Это приводит к увеличению скорости перезагрузки страниц до 28%. В приведенном примере именно столько экономится на перезагрузке страницы Facebook за счет того, что количество проверочных запросов к серверу уменьшилось на 60%.

Видео старое, с Chrome 54 для Android, но используется в блоге Chromium для иллюстрации.