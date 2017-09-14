Создатели «Игры престолов» снимут сразу несколько альтернативных концовок последнего сезона, чтобы избежать утечек
Во избежание преждевременных утечек авторы сериала «Игра престолов» снимут сразу несколько концовок финальной серии последнего восьмого сезона саги, сообщил программный директор HBO Кейси Блойс. Таким образом, до премьеры о настоящем финале не будут знать даже актеры, не говоря уже о съемочной команде и случайных зеваках.
Отметим, что подобная тактика не нова для киноиндустрии (ее применяли в сериалах «Клан Сопрано» и «Во все тяжкие»), однако обычно ее используют для того, чтобы иметь возможность заменить финал, который раскритиковали на фокус-группах.
Когда журналисты спросили шоураннеров о том, как они будут бороться с утечками, те ответили, что не скажут ни слова, так как если они это сделают, то кто-нибудь придумает, как обойти этот способ. Ранее хакеры сумели украсть сценарии к сериалу, а четвертая и шестая серии появились в сети раньше времени, так что опасения весьма к месту.
Напомним, что начало съемок последнего восьмого сезона «Игры престолов» (состоящего всего из шести, зато очень длинных серий) запланировано на октябрь текущего года, однако премьера состоится только в конце 2018 или даже начале 2019 года, так как авторы хотят детально проработать концовку всех сюжетных линий.
Источник: Entertainment Weekly