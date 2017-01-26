Codemasters: гоночный симулятор Dirt 4 выйдет 6 июня на платформах PC, Xbox One и PlayStation 4 [видео]

Компания Codemasters сегодня анонсировала, что 6 июня текущего года выпустит гоночный симулятор Dirt 4 на платформах PC, Xbox One и PlayStation 4. Разработчики обещают высокую сложность и реализм в рамках раллийных гонок на легковых автомобилях, грузовиках, багги и картах.

Игра станет прямым продолжением Dirt 3, вышедшей еще в 2011 году, однако получит и ряд черт, характерных для ответвления Dirt Rally 2015 года. В новой игре можно будет опробовать такие автомобили, как Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 и Audi Sport Quattro S1 E2. Разработчикам удалось получить лицензию FIA World Rallycross Championship, так что Dirt 4 появятся хорошо знакомые поклонникам автоспорта трассы Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes и Lydden Hill в Испании, Швеции, США и Австралии.

Вдобавок к классической однопользовательской кампании игроки Dirt 4 смогут посоревноваться в режиме «Свой этап» (Your Stage), в котором каждый игрок сможет самостоятельно создать собственную трассу, выбрав подходящую дистанцию, конфигурацию, время суток и т.д. Интерес к данному режиму вызван тем, что созданной трассой можно будет поделиться с другими игроками, чтобы посоревноваться за рекорд ее прохождения.

Источник: Polygon