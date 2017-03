ColorWare раскрасит iPhone 7 Plus в стиле оригинального Macintosh из 1984 года и возьмет за это как за еще один iPhone 7 Plus с 256 ГБ флэш-памяти

Компания Colorware, занимающаяся перекраской потребительской электроники во все цвета радуги под индивидуальные предпочтения клиентов, в очередной раз обратила свой взор в сторону продуктов Apple.

На сей раз «маляры» из Colorware нарисовали особый вариант внешнего оформления для смартфона Apple iPhone 7 Plus. Говоря точнее, Colorware предлагают раскрасить обычную черную версию iPhone 7 Plus с 256 ГБ флэш-памяти в стиле оригинального компьютера ПК Macintosh 1984 года выпуска. Цена вопроса достаточно высока – $1900. То есть, если вычесть из этой суммы $970, в которые оценена обычная версия iPhone 7 Plus с 256 ГБ флэш-памяти, то получится нескромные $930, которые Colorware берет за покраску. Получается, за покраску придется выложить сумму, эквивалентную еще одному топовому Apple iPhone 7 Plus.

Версия iPhone 7 Plus, выполненная в стиле оригинального Macintosh, называется незамысловато – iPhone 7 Plus Retro. Она выйдет ограниченным тиражом, причем первые 25 моделей будут пронумерованы. Приобрести устройство можно будет уже в следующем месяце.

Источник: gsmarena и ColorWare