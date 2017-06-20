Даже Google не смог пройти мимо феномена «fidget spinner» и добавил виртуальный спиннер в свой поисковик

Если вы до сих пор ни разу не слышали слово «спиннер» или «fidget spinner», то или живете в бункере или совершенно не интересуетесь молодежной субкультурой. Спиннер — это такая игрушка в виде увесистого подшипника с несколькими лопастями, которую можно вращать между пальцами, чтобы успокоиться, избавиться от стресса или просто чем-то занять свои руки. Многие крупные компании отреагировали на данный феномен, предложив брендированные варианты спиннеров, их можно встретить в рекламе, фильмах и сериалах и конечно же в реальной жизни.

Ну, а теперь его можно будет найти даже в Google, причем не в виде ссылок на магазине, а в формате виртуального спиннера. Достаточно набрать слово «spinner» в поисковике, чтобы добрый Google выдал вам соответствующий виджет. Если у вас вдруг не получилось, то попробуйте перейти на англоязычную версию поисковика (по следующей ссылке) или попробуйте сменить браузер.

Виртуальный спиннер можно раскручивать и останавливать с помощью мыши или кнопки Spin, а сдвинув ползунок в положение Number — переключиться на числовой барабан, в котором можно выбрать количество секторов — от 2 до 20. Так что, если стресс застал вас врасплох, а спиннера под рукой нет, то вы можете смело идти в поиск Google и прокрастинировать концентрироваться там.

Отметим, что изобрели спиннер еще в конце прошлого века, однако по неизвестной науке причине популярность он начал набирать только в начале текущего года. Некоторые считают его действительно полезным аксессуаром, помогающим избавиться от навязчивых состояний и сконцентироваться, а другие напротив, категорически против его наличия в руках подростков, считая его чуть ли не вредной привычкой.

Источник: Google