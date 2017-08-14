Демис Хассабис: «Разработать настоящий ИИ невозможно без нейробиологии»

Создание поистине универсального ИИ — это давняя мечта специалистов по машинному обучению. Но разработка чего-то настолько многообразного — это крайне сложная задача, отчасти потому, что мы все еще не знаем, как работает наш собственный мозг. Об этом заявили Демис Хассабис, основатель DeepMind, и его коллеги, опубликовавшие соответствующую статью в журнале Neuron

По мнению ученых, единственный способ реализовать потенциал искусственного интеллекта на полную мощь — использовать принципы нейробиологии, ведь только изучив интеллект биологический, мы можем надеяться раздвинуть границы интеллекта искусственного. Прогресс в понимании работы мозга позволит нам создавать новые и более эффективные структуры и алгоритмы для машинного обучения. Кроме того, опыт, полученный в процессе создания «очеловеченного» ИИ, поможет нам понять, чем на самом деле является наш собственный разум.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав историю взаимодействия нейробиологии и ИИ: глубокому обучению и обучению с подкреплением компьютерные науки во многом обязаны именно нейробиологам. Вместе с тем, пишут исследователи, достижения нейронауки в современных разработках используются недостаточно эффективно: разработчики ИИ уделяют слишком мало внимания воссозданию в машинах присущих людскому интеллекту качеств, таких как любознательность, воображение, память и интуиция, хотя «настоящий интеллект» без них невозможен.

Таким образом, решение данной проблем, утверждают исследователи, заключается в возобновлении «обмена идеями между ИИ и нейробиологией, который вновь создаст „круг благоразумия“, идущий на пользу обеим отраслям».