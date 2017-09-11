Демоверсия Forza Motorsport 7 выйдет 19 сентября на Xbox One и ПК, официальный релиз запланирован на 3 октября [видео]

Студия Turn 10 сообщила, что процесс разработки гоночного симулятора Forza Motorsport 7 официально завершен. Игра станет доступна пользователям по всему миру 3 октября, а обладатели Ultimate-издания смогут испытать свои силы на треках уже 29 сентября. Кроме того, 19 сентября владельцы Xbox One и ПК на Windows 10 получат возможность поближе познакомиться с Forza Motorsport 7 благодаря бесплатной демоверсии.

Игрок сможет стать пилотом автомобиля Porsche 911 GT2 RS с обложки Forza Motorsport 7, принять участие в гонке на новом треке в Дубае и получить свежие впечатления от езды по Джебель Хафит, одной из самых известных трасс в мире. Как варианта, можно будет завоевать победу за рулем гоночного грузовика Mercedes-Benz Tankpool на скоростной трассе Муджелло в Италии.

Желающие испытать пределы своих возможностей смогут сделать это за рулем Nissan NISMO GT-R LM на трассе «Формулы-1» Нюрбургринг. Здесь поклонникам игры предстоит преодолевать сложные повороты, пытаясь справиться с постоянно меняющимися погодными условиями на трассе — гонки во время грозовых ливней добавляют игре зрелищности и существенно усложняют прохождение: лужи увеличиваются и подсыхают, в зависимости от интенсивности дождя. В демоверсии Forza Motorsport 7 пользователи смогут выбирать уровень сложности игры, а для пользователей ПК будет доступна возможность изменения настроек в соответствии с характеристиками производительности их компьютеров.

К выходу демоверсии разработчики подготовили рекламный ролик «Forza Motorsport 7 – Musical Cars», взяв за основу переосмысленную версию игры «музыкальные стулья», где вместо стульев используются такие автомобили, как Pagani Huarya, Porsche Cayman GT4, Plymouth Barracuda и собственный автомобиль Блока несерийный Ford Mustang Hoonicorn (кстати, он бесплатно включён в пакет Hoonigan Car Pack при предзаказе цифровой версии Forza Motorsport 7).

Источник: Turn 10