Дэниел Крейг официально подтвердил, что снимется еще в одном фильме про Джеймса Бонда

В рамках вечернего шоу Стивена Кольбера «The Late Show» актер Дэниел Крейг впервые официально подтвердил свое участие в очередном фильме про Джеймса Бонда, но отметил, что эта картина точно станет последней.

Напомним, что после выхода последнего фильма франшизы в 2015 году актер прямо заявлял, что не собирается больше играть роль культового супершпиона 007. При этом Крейг был настолько категоричен, что «предпочел бы перерезать вны, чем сниматься в следующем фильме». Однако спустя какое-то время (и определенное количество миллионов долларов будущего гонорара) актер изменил свое мнение на прямо противоположное.

BREAKING NEWS: 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Daniel Craig, will you return as James Bond? — @StephenAtHome

Yes — #DanielCraig #LSSC pic.twitter.com/FroXh2qsp4

— The Late Show (@colbertlateshow) 16 августа 2017 г.