Дэниел Крейг официально подтвердил, что снимется еще в одном фильме про Джеймса Бонда

В рамках вечернего шоу Стивена Кольбера «The Late Show» актер Дэниел Крейг впервые официально подтвердил свое участие в очередном фильме про Джеймса Бонда, но отметил, что эта картина точно станет последней.

«Да, я вернусь еще раз. Но думаю это всё. Я хочу уйти [из франшизы] на пике.» — отметил Дэниел Крейг.

Напомним, что после выхода последнего фильма франшизы в 2015 году актер прямо заявлял, что не собирается больше играть роль культового супершпиона 007. При этом Крейг был настолько категоричен, что «предпочел бы перерезать вны, чем сниматься в следующем фильме». Однако спустя какое-то время (и определенное количество миллионов долларов будущего гонорара) актер изменил свое мнение на прямо противоположное.

Отметим, что 24 июля текущего года Metro Goldwyn Mayer анонсировала выход 25-го по счету фильма франшизы с рабочим названием «Бонд 25», премьера которого должна состояться 8 ноября 2019 года. При этом в момент анонса студия не объявила ни исполнителя главной роли, ни режиссера фильма.

Напомним, что Дэниел Крейг снялся в четырёх последних фильмах бондины: «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «Скайфолл» (2012) и «Спектр» (2015).

Источник: Entertainment Weekly