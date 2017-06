Denuvo – всё? Подтверждено негативное влияние на производительность, издатели несут потери.

Антипиратская защита Denuvo, призванная защитить главные проекты игропрома от любителей лёгкой наживы, в неравном бою с «оч.умелыми» гениями хакерского мастерства теряет позиции, несмотря на все усилия разработчиков австрийской компании, местами переходящие грани разумного. Файтинг Tekken 7 впервые вышедший на ПК, уже успел установить новый антирекорд по взлому, потеряв защиту всего лишь за 4 дня с даты выхода и перехватив пальму первенства у Resident Evil 7: Biohazard. RiME, освобождённый от анти-пиратского придатка «почувствовал себя» гораздо лучше. Судя по впечатлениям хакера, небезуспешно лечащего «заражённые» anti-tamper технологией ААА-тайтлы, у разработчиков из австрийской компании заканчиваются идеи и не только…

«На войне все средства хороши» – крылатая фраза, точно описывающая то состояние, в котором находится сейчас рынок лицензирования игрового ПО. Создатели Denuvo уже несколько лет в состоянии холодной войны с хакерским сообществом. И если раньше им хоть как-то удавалось отвадить вундеркиндов 3DM/MKDEV и контролировать CPY, единственную группу, через пень-колоду взламывающую anti-tamper (хакеры уверены, что официальные разработчики принимали активное участие в тестировании кряков), повышая уровень обфускации (запутывание кода приложения за счет введения дополнительных инструкций) и виртуализации (при грамотной реализации защищённый код не имеет методов восстановления до оригинального кода в явном виде) усложняющих анализ содержимого защищаемого приложения, то с появлением хакера Baldman и созданием первого полноценного кейгена от ещё неизвестной ранее группы, чаша весов резко качнулась не в их пользу.

Baldman, одиночка не так давно заявивший о себе на авансцене и ответственный за свежий взлом Tekken 7 и многострадальной RiME (северные соседи приписывают ему российское гражданство, менее предвзятые ресурсы называют его украинцем), поделился своими впечатлениями от взломов на Reddit и они не вызывают положительных эмоций.

RiME – инди, прошедшая за 5 лет разработки огонь, воду и медные трубы, добравшись до релиза получилась мягко говоря неоднозначной. В своё время многие игроки, честно отдавшие свои кровные за лицензионную версию игры, столкнулись с низкой производительностью и рядом серьёзных технических проблем. При этом создатели RiME не спешили признавать проблему, правда, публично пообещали удалить Denuvo в случае её взлома. Неизвестно, что именно стало причиной столь пристального внимания хакера: слишком смелое заявление разработчиков или сверхвысокая сложность «передовой» разработки австрийцев, история умалчивает, но защита продержалась около 7 дней.

По мнению хакера, именно в Denuvo таится корень вселенского зла антипиратская защита – главная причина всех проблем со скачками fps и длительной загрузкой приложения, проблема кроется в чрезмерно высокой активности при проверке подлинности лицензии, в случае провала хотя бы одного запроса, игра должна закрыться или значительно ограничить геймплей (что приводило к нестабильному поведению и вылетам).

«В Rime это уродливое существо вышло из-под контроля — как вам нравятся 300 тысяч чёртовых вызовов триггеров только во время начального запуска игры и в момент загрузки сохранений? — написал хакер. — Вас мучил вопрос, почему время загрузки так велико — получите ответ. После 30 минут геймплея насчитывается уже 2 миллиона триггеров. В аналогичной ситуации в предыдущих играх (взломанных хакером ранее — прим. перев.), таких как Sniper Ghost Warrior 3, Nier: Automata или Prey, было всего около 1000 стартовых вызовов (то есть в 300 раз меньше) и 1-2 триггера в течение нескольких минут геймплея».

Все триггеры (проверки подлинности) Denuvo обрабатываются в виртуальной машине, плюс обфускация и шифрование – всё это, несомненно, создаёт приличную нагрузку на систему, напрямую влияя на производительность, не в лучшую сторону. Baldman заявил, что после удаления защиты геймплей стал более плавным. Пользователи, опробовавшие «чистую» версию подтвердили его слова.

В Grey Box заявили, что «в курсе насколько Denuvo является болезненной темой для игроков и решение внедрения антипиратской защиты далось нелегко, но уровень пиратства других игр подобного жанра пугает их и заставляет обращаться к сложным методам, чтобы защитить интеллектуальную собственность. На данный момент, Denuvo – единственный эффективный способ защиты. Создатели изначально планировали удалить Denuvo из игры, но по опыту других тайтлов, надеялись, что защита продержится две, как максимум, три недели. Никаких обновлений защиты в будущем не планируется». К чести разработчиков, авторы RiME сдержали слово и Denuvo была полностью удалена за 24 часа.

В Denuvo Software Solutions никак не отреагировали на факты взлома Tekken и Rime, при этом ранее в компании категорично заявляли, что её DRM «практически не влияет» на производительность защищённых игр. В списке ещё не вышедших Denuvo-protected проектов на данный момент значатся 23 позиции, среди которых немало ААА-тайтлов: Get Even, Agents of Mayhem, FIFA 18, Middle-earth: Shadow of War, Need For Speed Payback, Star Wars Battlefront II, Far Cry 5, Metal Gear Survive, Total War: Warhammer 2, Beyond Good & Evil 2, Assassin’s Creed: Origins. Denuvo всё ещё на высоте и популярна среди издателей.

От себя же хочется добавить, что пиратство, несомненно, – зло, которому нет оправдания и тут уж вопрос совести каждого из нас. Но, оглядываясь на «высокие технологии» в стиле Denuvo, всерьёз задумываешься, а что представляет собой подобное творение на самом-то деле: «эффективное средство лицензионной защиты», как называют его австрийские разработчики, проклятье на головы игроков, страдающих из-за некачественной оптимизации, или удобное средство для манипуляций ценообразованием и дополнительный источник доходов для безответственного издателя? У всех есть оправдания на свой счёт, но, в конечном итоге, чаще всего страдают именно лицензионные «налогоплательщики», вынужденные содержать целую армию нерадивых разработчиков, жаждущих продавать собственное недотворение часто и дорого. И поныне высокие продажи GTA V и Ведьмака – яркое тому подтверждение…

P.S. За последние 48 часов стало известно, что никому неизвестная релиз-группа «STEAMPUNKS» представила в открытом доступе некое подобие кейгена лицензий для Dishonored 2. Проект в течение 7 месяцев оставался неприступным. По неофициальной статистике CPY Dishonored 2 имеет 3-й порядковый номер (один из самых сложных вариантов защиты). Взлом представляет собой обход лицензии и не изменяет исполняемый exe-файл. Война в самом разгаре.

Источники: VG24/7, Reddit