Дэвид Брин: «В будущем роботы научатся манипулировать людьми»

По мнению Брина, у человечества существует несколько возможных путей предотвращения захвата власти искусственным интеллектом. Прежде всего, это три закона робототехники Азимова и правила поведения для роботов, но самое важное — это умение не поддаваться манипуляциям машин.

«Первый кризис сопереживания роботам произойдет очень скоро, — предупреждает Брин. — В ближайшие 3-5 лет у нас появятся сущности либо воплощенные физически, либо онлайн, которые будут требовать от людей сочувствия, которые будут утверждать, что они полностью интеллектуально развиты и порабощены, что они вынуждены прислуживать и требуют, и умоляют соблюдать свои права».

После этого, предрекает футуролог, тысячи людей наивно поверят им и начнут устраивать митинги, требуя соблюдения прав ИИ. А тех, кого не удастся убедить сразу, машины станут анализировать.