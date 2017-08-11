Дэвид Кинг: «Развитие генной инженерии может привести к зарождению потребительской евгеники»
Отданное на откуп рынку генное редактирование человеческих эмбрионов может привести к появлению платных «дизайнерских младенцев». Об этой заявил известный защитник прав человека в сфере медицины доктор Дэвид Кинг, который считает, что на наших глазах зарождается новая потребительская евгеника.
Свою позицию Кинг аргументирует следующим образом. Применение генного редактирования к эмбриону человека сегодня оправдывается борьбой с наследственными заболеваниями. Дескать, достаточно поправить пару генов и у вашего будущего ребенка не разовьется смертельно опасный порок сердца, который он неизбежно унаследует от предков. Но это ложный посыл, утверждает Кинг. По его словам, проблема рождения детей с тяжелыми пороками развития давно решена: они попросту не рождаются, по крайней мере, в развитых странах. Предупрежденные заранее женщины делают аборты на ранних стадиях беременности по медицинским показаниям.
«Медицинские обоснования траты миллионов долларов на генетические исследования такого рода крайне шаткие. Было бы гораздо эффективнее потратить эти деньги на разработку эффективных лекарств для уже живущих людей, которые страдают от наследственных генетических заболеваний», — пишет Кинг.
Ученый утверждает, что генная инженерия будет использоваться в совершенно определенной рыночной нише — для создания «дизайнерских младенцев». По сведениям доктора, один из ученых уже провел успешные эксперименты с получением эмбриона от трех родителей в Мексике для того, чтобы избежать действующего в США и большинстве развитых стран мира запрета на подобные исследования. И хотя методика зачатия от трех родителей была разработана для борьбы с крайне редкими митохондриальными мутациями, передающимися исключительно по женской линии, однако использовалась она вовсе не в медицинских целях, а для того, чтобы смоделировать состояние здоровья и внешность будущего ребенка.
Кинг даже приводит конкретные расценки на донорские яйцеклетки на рынке США. Обычная женщина из среднего класса с непримечательной внешностью получит за свой генетический материал $5000, а высокая, красивая студентка престижного университета Лиги плюща — $50 000.
«Свободный рынок в области генетических исследований неизбежно ведет к евгенике», — утверждает Дэвид Кинг.
Когда вы начинаете создавать общество, в котором дети богатых родителей получают биологическое превосходство над своими менее обеспеченными сверстниками, о равенстве можно забыть, предупреждает ученый. По его мнению, это похоже на ситуацию в некоторых азиатских странах, где предотвращают рождение или даже убивают новорожденных девочек, стремясь обзавестись наследником мужского пола. Это уже привело к тому, что миру не хватает примерно 100 млн женщин для поддержания генетического разнообразия, и искусственный отбор младенцев еще больше усугубит эту проблему.
Именно из этих соображений большинство развитых стран уже ввели запрет на генную инженерию человека. По словам профессора, для обществ, зацикленных на инновациях, это довольно необычно — и потому продиктовано действительно серьезными причинами, а именно опасениями о возможных социальных последствиях гипотетической новой евгеники.
«Мы должны остановить коммерческую гонку за первым ГМ-ребенком. Пора начинать кампанию за глобальный запрет генной инженерии человека», — призывает Кинг.
Источник: hightech.fm