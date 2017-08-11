Дэвид Кинг: «Развитие генной инженерии может привести к зарождению потребительской евгеники»

Свою позицию Кинг аргументирует следующим образом. Применение генного редактирования к эмбриону человека сегодня оправдывается борьбой с наследственными заболеваниями. Дескать, достаточно поправить пару генов и у вашего будущего ребенка не разовьется смертельно опасный порок сердца, который он неизбежно унаследует от предков. Но это ложный посыл, утверждает Кинг. По его словам, проблема рождения детей с тяжелыми пороками развития давно решена: они попросту не рождаются, по крайней мере, в развитых странах. Предупрежденные заранее женщины делают аборты на ранних стадиях беременности по медицинским показаниям.

«Медицинские обоснования траты миллионов долларов на генетические исследования такого рода крайне шаткие. Было бы гораздо эффективнее потратить эти деньги на разработку эффективных лекарств для уже живущих людей, которые страдают от наследственных генетических заболеваний», — пишет Кинг.

Ученый утверждает, что генная инженерия будет использоваться в совершенно определенной рыночной нише — для создания «дизайнерских младенцев». По сведениям доктора, один из ученых уже провел успешные эксперименты с получением эмбриона от трех родителей в Мексике для того, чтобы избежать действующего в США и большинстве развитых стран мира запрета на подобные исследования. И хотя методика зачатия от трех родителей была разработана для борьбы с крайне редкими митохондриальными мутациями, передающимися исключительно по женской линии, однако использовалась она вовсе не в медицинских целях, а для того, чтобы смоделировать состояние здоровья и внешность будущего ребенка.