Девятый эпизод «Звездных войн» выйдет 24 мая 2019 года

Вчера киностудия Disney назвала дату выхода девятого эпизода «Звездных войн» – 24 мая 2019 года.

В то же время полное название девятого эпизода киносаги «Звездные войны» пока не раскрывается.

Также компания сообщила, что новый фильм про Индиану Джонса с участием Харрисона Форда выйдет 10 июля 2020 года. Ранее сообщалось, что это случится в 2019 году.

Источник: meduza и The Verge