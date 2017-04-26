Девятый эпизод «Звездных войн» выйдет 24 мая 2019 года
Вчера киностудия Disney назвала дату выхода девятого эпизода «Звездных войн» – 24 мая 2019 года.
В то же время полное название девятого эпизода киносаги «Звездные войны» пока не раскрывается.
Также компания сообщила, что новый фильм про Индиану Джонса с участием Харрисона Форда выйдет 10 июля 2020 года. Ранее сообщалось, что это случится в 2019 году.
- «Эпизод IX» станет последним фильмом третьей трилогии «Звездных войн». Седьмой эпизод, «Пробуждение Силы», вышел в прокат в декабре 2015 года. Премьера «Последнего джедая» пройдет в конце 2017 года.
-
- Ранее глава Disney заявил, что студия планирует выпускать «Звездные войны» еще как минимум 15 лет после выхода девятой части в 2019 году.