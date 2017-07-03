Diffblue — инструмент на базе искусственного интеллекта для поиска и исправления ошибок в коде

Группа студентов и преподавателей Оксфордского университета основала стартап DiffBlue и ведет разработку весьма интересного одноименного инструмента, который ищет и исправляет ошибки в коде. Как пишет Business Insider, в конце июня 2017 года команда объявила об успешном закрытии раунда финансирования серии А, в рамках которого привлекла $22 млн инвестиций от фондов Goldman Sachs Principal Strategic Investments, Oxford Sciences Innovations и Oxford Technology and Innovations Fund.

Разработка DiffBlue в первую очередь интересна тем, что для поиска и исправления ошибок в коде использует технологии искусственного интеллекта. Пока Diffblue способен анализировать лишь код, написанный на языке программирования Java или C, но в будущем компания планирует расширить его возможности и добавить поддержку других языков.

В сообщении изданию Business Insider один из сооснователей DiffBlue сообщил, что разработчики всех крупных британских банков уже используют сервис компании в своих проектах, из чего можно сделать вывод, что технология главным образом нацелена на финансовый сегмент.

Источник: VC и Business Insider