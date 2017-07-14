Disney показала детальный макет тематического парка Star Wars Land, открытие которого ожидается в 2019 году [видео]

На стартовавшей сегодня выставке D23 Expo (D — Disney, 23 — 1923, год основания), которую Walt Disney Company проводит каждые два года, представители компании показали, как именно будет выглядеть тематический парк Star Wars Land и когда он будет готов встретить своих первых посетителей.

Напомним, что руководитель компании Боб Айгер анонсировал появление в парках Disneyland выделенной секции, посвященной вселенной «Звездных Войн», еще два года назад. Однако тогда все ограничилось словами, тогда как теперь мы можем рассмотреть детали этого парка.

Интересно, что несмотря на всю свою технологичность и любовь к компьютерной графике, в Disney подготовили не просто рендеры и видео, а масштабный макет. По словам представителей компании, парк будет демонстрировать «торговый порт на неизвестной [по фильмам Star Wars] планете на самом краю Дикого Пространства (Wild Space)».

Естественно, Star Wars Land не ограничится сугубо красивыми видами, посетители получать возможность примерить на себя роль героя на многочисленных аттракционах. В частности, они смогут управлять «Тысячелетним Соколом» (Millennium Falcon) в секретной миссии, принять участие в эпической битве между Первым Орденом и Сопротивлением и т.д.

Парки Star Wars Land будут занимать площадь порядка 14 акров (5,7 гекатара), они будут расположены в Disney World в Орландо (Флорида) и Disneyland в Анахайме (Калифорния). Компания Walt Disney собирается открыть их для посетителей уже в 2019 году.

Источник: Disney