Disney опубликовала закадровое видео со съемок фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» / Star Wars: The Last Jedi

В рамках конвента D23 Expo компания Disney опубликовала видео с отрывками закадровых сцен со съемок фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» / Star Wars: The Last Jedi, которое не должен пропустить ни один фанат вселенной.

В ролике мы можем наблюдать создание декораций, костюмов и космических созданий, а также фрагменты репетиций, съемок и мини-интервью с основными актерами, включая покинувшую нас навсегда Кэрри Фишер — Принцессу Лею Органу.

Напомним, что главная героиня седьмой части Рей в самом конце фильма находит Люка Скайуокера, который должен будет научить ее джедайскому мастерству в восьмой части основной саги.

Премьера фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» намечена на 15 декабря 2017 года.

Источник: Star Wars