Дизайнер попытался представить, как будет выглядеть электромобиль Tesla Roadster следующего поколения [видео]

Как известно, уже в этом году потенциальные покупатели электромобилей Tesla смогут выбирать из трех различных моделей: седана Model S, кроссовера Model X и «бюджетника» Model 3. Однако любители «автомобилей без крыши» продолжают ждать и надеяться, что у Илона Маска все же дойдут руки до возрождения самой первой модели бренда — открытого спортивного купе Tesla Roadster.

Слухи о том, что новое поколение родстера находится на этапе разработки ходят довольно давно (в 2015 году речь шла об анонсе новинки через четыре года, то есть в 2019 году), однако никакой официальной информации и шпионских фото в сети еще нет. В этой ситуации остается только взяться за цифровое перо и попробовать самостоятельно нарисовать рендер на основе текущей модельной линейки компании, что и попытался сделать дизайнер Жан Пейсерт (Jan Peisert).

Кстати, видео с процессом рендеринга будет интересно не только фанатам Tesla, но и молодым дизайнерам, только начинающим постигать науку «фотошопа».

По неофициальным данным, Tesla Roadster второго поколения будет отличаться от своего предшественника, она станет больше и быстрее. Подразумевается, что ее выполнят на платформе Tesla Model 3, тогда как первая версия была основана на базе Lotus Elise.

Напомним, что электромобиль Tesla Roadster первого поколения выпускался с 2008 по 2012 год (произведено 2,5 тысячи машин). Модель комплектовалась 288-сильным электрическим агрегатом, позволявшим набирать первую «сотню» за 3,7 секунды. В конце 2014 года «Тесла» представила усовершенствованную версию Roadster 3.0 с улучшенным коэффициентом лобового сопротивления (с 0,36 до 0,31). Модель также получила новый блок аккумуляторов емкость которого увеличилась на 31% — до 70 кВтч, а запас хода вырос с 390 до 640 километров.

Источник: Electrek