Дизайнер создал необычный концепт iPhone 8 в стеклянном корпусе и с Touch Bar вокруг кнопки Home [видео]

Не так давно в сети начали разгуливать слухи о том, что в лице iPhone 8 компания Apple откажется от металлического unibody-корпуса и вернется к «стеклянному» варианту а-ля iPhone 4/4S. Естественно, дизайнеры не могли упустить шанс проявить свой талант, изобретательность и уровень владения 3D-пакетами визуализации. В частности, свой концепт iPhone 8 продемонстрировал широко известный в узких кругах Тадеу Брандао (Thadeu Brandao).

Дизайнер не ограничился изображениями, а создал полноценное рекламное видео, в котором уделили внимание и дизайну и интерфейсу. Итак, неравнодушный поклонник продукции Apple предлагает использовать фронтальную панель по-максимуму — мало того, что разговорный динамик пришлось вынести чуть-ли не на верхнюю грань, так еще для отображения информации используется область вокруг кнопки Home. Кнопка осталась на своем привычном месте, но теперь и на ее поверхности и по бокам от нее также выводится разнообразная информация — виртуальные кнопки, ползунки, изображения и т.д.

В принципе, данное решение сильно напоминает Touch Bar новых MacBook, так что концептуальных проблем с реализацией такого решения не наблюдается. Задняя панель показалась дизайнеру настолько скучной, что в середине видео он даже перестал ее отрисовывать, вращая «двухсторонний» iPhone с различными вариантами использования интерфейса. Кнопки регулирования громкости и блокировки акселерометра остались на месте, как и выпуклый блок с двойной фотокаммерой — видно, что фантазия автора ушла на воплощение фронтальной панели.

P.S. Лично у меня давно сложился образ идеального смартфона, который вполне реально сделать уже сейчас. Это тот самый стеклянный бутерброд с металлической окантовкой, что и у iPhone 4S, но размер экрана надо сделать побольше (5-6 дюймов), а стекло на передней и задней панели должно быть многослойным и небьющимся (как у Moto X Force или лучше). Кнопки отсутствуют, все действия с интерфейсом и сканирование отпечатков происходит с помощью экрана (ну еще можно подключить к процессу «сенсорную» металлическую окантовку).

Разъемов тоже нет — аудиопорты скоро уберут и так, зарядка будет беспроводной, а файлы можно закачивать через облако и с помощью Wi-Fi. Ну, и напоследок, вся аппаратная начинка намертво залита компаундом, чтобы обеспечить максимальную водонепроницаемость и пылезащиту (за счет полной неремонтопригодности). Еще можно пофантазировать на тему использования задней панели (например, установить там второй экран, как у LG), но направление моей мысли понятно и так — желание получить минималистичный, тонкий и прочный моноблок без морально устаревших элементов (кто-кто, а Apple умеет отказываться от лишних кнопок и разъемов).

Источник: The Verge