Дизайнеры создали концептуальное видео двух разных вариантов будущего безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2

После ряда обычных фоторендеров в сети появилось сразу два видео, в которых дизайнеры попытались представить, как именно будет выглядеть второе поколение практически безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2. У каждого из авторов получился свой собственный и при этом достаточно интересный вариант, так что внимания заслуживают оба видео.

Предполагается, что Xiaomi Mi Mix 2 сохранит 6,4-дюймовый формат предшественника (кстати, у нас вы можете прочитать его обзор), но при этом соотношение экрана к площади фронтальной панели вырастет с 91 до 93%. Также авторы по-разному решили вопрос с размещением фронтальной камеры — первый использовал выдвигающийся из верхней грани блок, тогда как второй оставил ее там, где она находится в данный момент — в правом углу нижней части окантовки экрана.

Второй интересный момент — оформление задней панели и формат камеры. В одном случае автор рендера оставил все на своих местах, тогда как второй решил добавить основной камере дополнительный объектив, сместив сканер отпечатков пальцев ближе к середине задней крышки (из-за чего смартфон стал напоминать светофор).

Отметим, что точных данных о технических характеристиках и сроках выхода Xiaomi Mi Mix 2 еще нет, но поклонники этой безрамочной модели верят, что она будет анонсирована в этом году.

Источник: Gizmochina (1, 2)