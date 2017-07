Дональд Трамп использует соцсети, потому что он «современный президент»

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения в свой адрес в чрезмерном использовании соцсетей, назвав себя «современным президентом».

«Я использую социальные сети не как президент, а как современный президент» , — написал Трамп в своем Twitter.

My use of social media is not Presidential — it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Отметим, что ранее советники американского президента выражали озабоченность в связи с его активностью в в сервисе микроблогинга. Однако сам Трамп заявил, что использование Twitter дает ему возможность прямого общения с общественностью, минуя СМИ, которые он регулярно обвиняет в распространении фейковых новостей.

«Фейковые и мошеннические СМИ усердно трудятся, чтобы убедить республиканцев и других в том, что я не должен использовать социальные сети», — написал он в Twitter, и добавил: «Но запомните, я выиграл выборы 2016 года благодаря интервью, выступлениям и социальным сетям. Я должен был победить фейковые новости, и я сделал это».

….the 2016 election with interviews, speeches and social media. I had to beat #FakeNews, and did. We will continue to WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Позже, выступая перед ветеранами в Вашингтоне в субботу, Трамп заявил, что «фейковые СМИ пытаются заткнуть нам рот, но мы не позволим им этого сделать. Фейковые СМИ пытались помешать нам прийти в Белый дом. Но я — президент, а они — нет».

Интересно, что Twitter-аккаунт американского президента на сегодняшний день насчитывает 33 млн подписчиков. И хотя его сообщения, по всей видимости, уже не шокируют, как раньше, многие политики и комментаторы по-прежнему осуждают Трампа, полагая, что такую лексику не подобает использовать человеку, который занимает самый высокий пост в США.

Так, в пятницу газета New York Post опубликовала редакционную статью о твитах президента, которая состояла всего из трех слов: «Остановитесь. Просто остановитесь».

Simple and straight to the point in today's @nypost… pic.twitter.com/IcZd7Cp9RC — Maggie Coughlan (@MaggieCoughlan) June 30, 2017

Таким образом журналисты отреагировали на твит Трампа, в котором он резко отозвался о ведущих программы Morning Joe (телеканал MSNBC) Мике Бжезински и Джо Скарборо. Бжезински он назвал «сумасшедшей Микой с низким IQ», а Скарборо — «психопатом Джо».

В ответ Бжезински и Скарборо заявили о «нездоровой зацикленности на них» со стороны президента. Также они обвинили Белый дом в шантаже с целью заставить их извиниться за критическое освещение политической деятельности Трампа.

Кроме этого, сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал, что президент США не должен произносить подобные слова, а его однопартиец Бен Сасс осудил Трампа, назвав его поведение ненормальным. Вместе с тем, несмотря на критику, в субботу Трамп продолжил нападки на Бжезински, назвав ее «набитой дурой».

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Последней же эпатажной выходкой Трампа в Twitter стала публикация короткого видео, где он участвует в поединке с человеком, голова которого закрыта логотипом телеканала CNN. Отметим, что ролик является измененной в видеоредакторе версией записи 2007 года, на которой Трамп «избивает» на владельца франшизы WWE Винса Макмэна в рамках прописанного сценария шоу.

На этой неделе эта запись всплыла на сайте Reddit в одной из веток дискуссий, где общаются между собой сторонники президента. В своей публикации Трамп лишь дополнил видеозапись хэштегами #FraudNewsCNN и #FNN, намекающими на «фейковость» сообщений CNN.

Вскоре после этого телекомпания ABC обвинила президента в разжигании ненависти к медиаресурсам.

«Это прямой призыв к насилию. Из-за него кого-то [из журналистов] могут убить», — сказала Ана Наварро, представитель ABC.

При этом советник президента по вопросам внутренней безопасности Томас Боссерт заявил, что «никто не воспримет это в качестве угрозы», а пресс-представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент никогда ни в каком виде не поощрял насилие.

Спустя три дня СNN выпустила официальное заявление:

«Очевидно, Сара Сандерс солгала… Он ведет себя, как ребенок, что недостойно его должности».

Источник: BBC (1, 2)