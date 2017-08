Дональд Трамп одним твитом обрушил рыночную стоимость Amazon на $5,7 млрд

Один твит и каких-то два часа – все, что понадобилось президенту США Дональду Трампу, чтобы обрушить стоимость акций Amazon и уменьшить рыночную стоимость компании Джеффа Безоса на внушительные $5,7 млрд. Об этом сообщает издание Independent.

В ходе торгов до открытия биржевой сессии в среду, 16 августа, акции Amazon потеряли в цене 1,2 процентных пункта после твита Трампа. В своем сообщении президент США вновь поднял старую тему и заявил, что Amazon наносит огромный урон розничным магазинам [офлайновым – прим.ред.], которые платят все полагающиеся налоги. Вот полное сообщение Трампа:

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt — many jobs being lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

«Amazon наносит огромный урон розничным магазинам, которые честно платят налоги. Небольшие населенные пункты, крупные мегаполисы и целые штаты по всей территории США несут потери – потеряно огромное число рабочих мест».

Отметим, что это уже не первый критический выпад Трампа против принадлежащих миллиардеру и предпринимателю Джеффу Безосу компании Amazon и газеты Washington Post. Справедливости ради отметим, что Безос хоть и является владельцем Washington Post, все оформлено на холдинговую компанию, которая не имеет никакого отношения к Amazon.

Ранее Трамп сыпал громкими заявлениями и обвинениями (опять-таки через твиттер), что Washington Post пишет «фейковые новости» и вообще служит прикрытием для Amazon, которая не платит полагающиеся налоги.

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2017

Подобную тактику нападений – через Twitter – на частные компании действующий президент использовал и раньше. Что интересно, нередко эти нападения приводили к сокращению рыночной стоимости этих компаний.

Негативный твит от Трампа в адрес Toyota за считанные минуты обвалил акции японской компании и уменьшил ее рыночную стоимость на $1,2 млрд. Аналогичный «фокус» в декабре президент провернул с гигантами Boeing и Lockheed Martin заявив, что их услуги слишком дорого обходятся правительству. В результате Boeing потеряла более $1 млрд капитализации, а Lockheed – $3,5 млрд. Впрочем, этот метод работает не всегда. Недавняя атака на главу Merck Кена Фрейзера обошлась без последствий для фармацевтической компании.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2017

P.S.Возможно, подобным образом президент США Дональд Трамп решил отомстить онлайн-гиганту Amazon за продажи туалетной бумаги с написанными им твитами и даже фотографиями.

Источник: independent.co.uk