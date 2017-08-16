Дональд Трамп одним твитом обрушил рыночную стоимость Amazon на $5,7 млрд

Дональд Трамп одним твитом обрушил рыночную стоимость Amazon на $5,7 млрд

Один твит и каких-то два часа – все, что понадобилось президенту США Дональду Трампу, чтобы обрушить стоимость акций Amazon и уменьшить рыночную стоимость компании Джеффа Безоса на внушительные $5,7 млрд. Об этом сообщает издание Independent.

В ходе торгов до открытия биржевой сессии в среду, 16 августа, акции Amazon потеряли в цене 1,2 процентных пункта после твита Трампа. В своем сообщении президент США вновь поднял старую тему и заявил, что Amazon наносит огромный урон розничным магазинам [офлайновым – прим.ред.], которые платят все полагающиеся налоги. Вот полное сообщение Трампа:

«Amazon наносит огромный урон розничным магазинам, которые честно платят налоги. Небольшие населенные пункты, крупные мегаполисы и целые штаты по всей территории США несут потери – потеряно огромное число рабочих мест».

Отметим, что это уже не первый критический выпад Трампа против принадлежащих миллиардеру и предпринимателю Джеффу Безосу компании Amazon и газеты Washington Post. Справедливости ради отметим, что Безос хоть и является владельцем Washington Post, все оформлено на холдинговую компанию, которая не имеет никакого отношения к Amazon.

Ранее Трамп сыпал громкими заявлениями и обвинениями (опять-таки через твиттер), что Washington Post пишет «фейковые новости» и вообще служит прикрытием для Amazon, которая не платит полагающиеся налоги.

Подобную тактику нападений – через Twitter – на частные компании действующий президент использовал и раньше. Что интересно, нередко эти нападения приводили к сокращению рыночной стоимости этих компаний.

Негативный твит от Трампа в адрес Toyota за считанные минуты обвалил акции японской компании и уменьшил ее рыночную стоимость на $1,2 млрд. Аналогичный «фокус» в декабре президент провернул с гигантами Boeing и Lockheed Martin заявив, что их услуги слишком дорого обходятся правительству. В результате Boeing потеряла более $1 млрд капитализации, а Lockheed – $3,5 млрд. Впрочем, этот метод работает не всегда. Недавняя атака на главу Merck Кена Фрейзера обошлась без последствий для фармацевтической компании.

P.S.Возможно, подобным образом президент США Дональд Трамп решил отомстить онлайн-гиганту Amazon за продажи туалетной бумаги с написанными им твитами и даже фотографиями.

Источник: independent.co.uk

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