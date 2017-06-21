Доставка будущего — какой видят ее новаторы

Сегодня онлайн-ретейлеры по всему миру ищут способы сделать доставку дешевле и быстрее, временами предлагая самые невероятные идеи по упрощению процесса. Впрочем, некоторые из них, несмотря на всю кажущуюся футуристичность, весьма перспективны. О них мы сегодня и поговорим.

Дроны

Вполне ожидаемо, что самым популярным решением проблемы доставки будущего выступают дроны. По мнению экспертов (в частности, профессора роботизации и исследований искусственного интеллекта Университета Шеффилда Ноэля Шарки), с их помощью многие онлайн-ретейлеры начнут доставлять покупки в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландах уже в этом году.

The future of delivery robots A delivery drone could be delivering your burrito in the near future Опубліковано The Economist 8 травня 2017 р.

При этом основным игроком в сфере онлайн-ретейла, выступающим за использование дронов в процессе доставки, является корпорация Amazon.

Еще в декабре прошлого года американская компания впервые доставила ⁠покупку клиенту в Великобритании ⁠с помощью Amazon Prime Air – собственной системы доставки с помощью дрона.

Работает она следующим образом: сотрудник загружает заказ в беспилотник, который через полчаса или меньше приземляется во дворе покупателя.

Интересно, что в американском Цинциннати уже отстроили целый отдельный грузовой центр по обслуживанию Amazon Prime Air.

Впрочем, система не лишена изъянов: дроны доставляют посылки только в дневные часы и только в хорошую погоду – ветер или дождь им не «по пропеллерам». Кроме того, они могут поднять всего несколько килограммов, а на долгие полеты у них не хватит зарядки.

Таким образом, ближайшее будущее доставки дронами, судя по всему, — в совместном использовании беспилотников и других технологий. Например, автомобилей.

Автомобили для дронов

Логистическая компания UPS тестирует грузовики с выступом на крыше, из которого вылетает беспилотник, когда машина подъезжает за милю (1,6 км) до точки назначения. Дрон доставляет груз клиенту так же, как некогда почтальоны доставляли газеты до порога дома, а затем возвращается обратно.

Предполагается, что это решение позволит логистическим компаниям существенно сократить затраты: в UPS 66 тысяч водителей, и если каждый из них не будет доезжать милю до клиента ежедневно, это даст экономию $50 млн в год. К тому же, это нововведение весьма полезно с точки зрения экологии.

У Ford схожая концепция доставки, еще более экономичная, но пока не реализованная на практике. К 2021 году компания планирует выпускать беспилотные электрогрузовики для доставки покупок. Предполагается, что процесс вовсе не потребует участия человека. Когда грузовик подъедет к нужному дому, дрон заберет покупку и доставит ее прямо на балкон покупателя – вне зависимости от этажа. Правда, покупателю нужно будет установить на балконе подставку, чтобы беспилотник смог на нее приземлиться.

Холодильники на колесах

Эстонская компания Starship Technologies предлагает использовать для доставки «наземные дроны» – автономные мобильные контейнеры на шести колесах.

Сообщается, что эти устройства способны доставлять грузы весом 18 кг со скоростью около 6,4 км/ч. Наряду с этим, стоимость одной такой доставки составляет менее $1 – в 15 раз дешевле, чем доставка курьером-человеком.

Сам процесс доставки весьма незамысловат: при выборе доставки роботом покупателю высылают код, с помощью которого устройство можно будет разблокировать, чтобы забрать заказ. При этом пользователь контролирует весь процесс через специальное приложение, указывая точное время и место доставки.

Что касается безопасности такого рода решения, то роботы должны пропускать идущих им навстречу людей – шансы наезда невелики.

Starship уже испытали более чем в 50 городах мира, и каждый раз он вызывал все меньший испуг у прохожих. Особый интерес к передвижным контейнерам проявляют сервисы доставки еды, где устройства выполняют роль автономных холодильников. Так, в 2016 году в течение шести месяцев роботы тестировались в Лондоне, партнерами Starship тогда выступили сеть пиццерий Pronto и сервис доставки Just Eat. Этим летом тестирование Starship стартует в нескольких немецких и датских городах – сеть пиццерий Domino таким образом будет доставлять пиццу по адресам в радиусе мили от ресторанов.

Интересно, что теоретически Starship может упростить и процедуру возврата. Когда он начнет доставлять, к примеру, одежду, вещь, которая не подошла, можно будет сразу отправить обратно.

Очень похожую концепцию доставки предлагает компания Marble, которая начала доставлять заказы сервиса Yelp Eat24 в Сан-Франциско с помощью роботов Scrappy. Правда, на данный момент доставка идет в тестовом режиме — роботов сопровождают менеджеры компании. Также эти роботы пока не умеют переходить дорогу. Но можно не сомневаться, что все у них еще впереди.

Трубопроводы

Британские новаторы Mole предложили, пожалуй, самое неординарное решение – доставку по подземному трубопроводу с помощью двухметровых самоуправляемых капсул на электрическом ходу.

В компании утверждают, что если при помощи труб людям удается подавать воду в жилые дома, то так можно доставлять и другие продукты.

По задумке разработчиков, капсулы автоматически заполняются заказами и выгружаются. Такой вид доставки не зависит от погодных условий и трафика, а строительство труб на 20% дешевле, чем автомагистралей.

В течение десяти лет Mole исследовала возможность воплощения системы в жизнь. Наконец, несколько лет назад в тестовом режиме недалеко от Кембриджа установили 50-метровую полосу, по которой перемещается капсула. Что касается коммерческого использования технологии, то о нем пока говорить рано.

Mole – это, увы, еще очень далекое будущее. Тем не менее, в него верит правительство Великобритании, которое спонсирует исследования компании и создание прототипов.

Источник: Republic