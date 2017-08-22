Duke Robotics презентовали стабилизатор TIKAD для армейских дронов

Оружейная компания Duke Robotics презентовала TIKAD — технологию, которая, по мнению ее создателей, может значительно повысить эффективность военных операций. Внешне TIKAD напоминает знакомый всем стабилизатор для камеры, который крепят под обычным гражданским дроном. Но в данном случае речь идет об усиленной и значительно усовершенствованной его версии, предназначенной отнюдь не для мирных целей.

Стабилизатор разработан таким образом, что позволяет закрепить на дроне самые разные виды оружия: пулемет, снайперскую винтовку или даже гранатомет. Уменьшая вибрации, система держит оружие в правильном положении и обеспечивает точность стрельбы. А специальный софт позволяет квадрокоптеру находить и атаковать цель, следуя удаленным командам оператора.

«TIKAD открывает правительствам совершенно новые возможности в войне с террористами. Технология позволит сократить количество развернутых наземных войск, а это, в свою очередь, приведет и к сокращению потерь», — пишут создатели системы.

Сейчас компания проводит испытания совместно с израильской армией. Вместе с тем, журналисты TechСrunch подозревают, что на данный момент это больше инвестиционная стратегия, чем готовая технология.

«Учитывая современное развитие технологий, до внедрения в армии малых БПЛА со стрелковым вооружением пока далеко. Вместе с тем, если система привлечет инвесторов, а именно для этого была проведена презентация, то этот момент может наступить гораздо быстрее», — утверждают журналисты.

Источники: Tech Crunch, hightech.fm