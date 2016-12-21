Душевное и вдохновляющее видео с реакцией Илона Маска и команды SpaceX на запуск Falcon 9 21 декабря 2015 года с историческим приземлением первой ступени

Стоит ли говорить о важности и исторической значимости запуска ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 21 декабря 2015 года, когда компании Илона Маска впервые удалось успешно посадить первой ступень обратно на землю. Существует множество видеозаписей этого события, включая специальный материал SpaceX, доступный в сверхвысоком формате с разрешением 3840х2160 пикселей. Но сейчас на официальном канале National Geographic вышло новое видео, посвященное запуску 21 декабря, и мы не можем не вспомнить об этом событии еще раз.

Дело в том, что ролик включает в себя закулисные кадры с трогательной реакцией Илона Маска и команды на происходящее, которые до этого момента не освещались.

Видео, показанное National Geographic в телесериале MARS, содержит кадры, снятые в центре управления компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторне и на мысе Канаверал. То, каким восторгом и искренней радостью, команда SpaceX реагирует на успешный старт носителя, вызывает только самые теплые чувства. Теплая энергетика этого видео так и хлещет через экран монитора. Сам Илон Маск, как видно, за мониторами усидеть не смог и практически сразу выбежал из офиса на улицу, чтобы наблюдать за полетом ракеты «вживую».

«Боже правый!» – восторженно воскликнул испытывающий одышку Маск по возвращении в офис.

Кадры с эмоциями Маска и всех, кто наблюдал за запуском, — бесценны. Передать их словами невозможно, так что смотрите видео:

Источник: National Geographic