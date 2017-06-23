Джек Ма: «Машины должны делать только то, что не способен делать человек»

Джек Ма, основатель Alibaba, не устает путешествовать по миру: в прошлом году он провел в разного рода разъездах в общей сложности больше месяца. В этом году китайский миллиардер намерен побить собственный рекорд и уделить многочисленным командировкам свыше 1000 часов.

Зачем он это делает? Журналисты предполагают, что таким образом Ма просто пытается прорекламировать свою знаменитую бизнес-платформу. Однако сам предприниматель утверждает, что желает поведать как можно большему числу людей о том, какое будущее их ждет, чтобы предостеречь человечество от необдуманных шагов.

Впрочем, как бы то ни было, а слова владельца одной из ведущих технологических компаний мира определенно заслуживают внимания.

На этот раз китайский миллиардер принял участие в конференции Gateway ’17, проходящей в Детройте. Ресурс CNBC разобрал ключевые моменты, о которых Ма заявил во время своего визита.

IT-гиганты рано или поздно падут

Крупнейшие частные компании мира — Apple, Alphabet, Amazon и другие — сегодня так сильно разрослись, что многие обыватели начали опасаться того, что в конечном счете они монополизируют весь мировой рынок.

Тем не менее, Ма придерживается иной точки зрения. По его словам, IT-гиганты, напротив, стремительно теряют позиции под натиском быстро развивающегося мелкого бизнеса, постепенно осваивающего интернет.

«Раньше компании считались успешными, когда они становились масштабными, — делится своими убеждениями Ма. — Будущее же принадлежит уникальным предприятиям [пускай и относительно небольшим, — прим. автор новости]«.

В подтверждение своих слов Ма рассказал о встрече с Дональдом Трампом в начале года, в ходе которой предприниматель пообещал американскому президенту создать свыше 1 миллиона рабочих мест в течение пяти лет, главным образом за счет активизации продаж малого бизнеса.

«Один из лучших способов организовать новые рабочие места в сфере малого бизнеса — это помочь малым предприятиям продавать местные продукты по всему миру — заявил Ма. — И об этом нужно задуматься уже сейчас. Поскольку следующие 10 лет могут быть очень болезненными«.

Политика протекционизма Трампа выгодна Китаю

Отношения между США и Китаем, как известно, сегодня переживают не лучшие времена: Пекин то и дело выражает недовольство попытками новой администрации Белого дома бороться с импортом в угоду интересам местного бизнеса.

Тем не менее, Ма полагает, что увеличение количества продукции, производимой в США, напротив, лишь на руку КНР. По мнению миллиардера, именно с помощью американского импорта Китай сумеет избежать возможного дефицита товаров, появление которого практически неизбежно вследствие стремительно растущих аппетитов расширяющегося китайского среднего класса. В качестве примера Ма навел недавнюю китайскую распродажу, в ходе которой его компании удалось всего за 15 минут реализовать свыше 2 млн единиц американской губной помады.

Искусственный интеллект может стать причиной Третьей мировой войны

Особое внимание Ма уделил искусственному интеллекту. По словам миллиардера, именно новые возможности, а также связанные с ними риски, исходящие от развития ИИ, побуждают его активно путешествовать по миру.

«Вот почему я путешествую, общаюсь с государственными деятелями и советую им не отставать от прогресса. Если они не будут за ним поспевать, мир столкнется с проблемами, — утверждает Ма. — Если мы видим, как что-то приближается, мы должны к этому подготовиться. Я убежден, что крышу нужно ремонтировать тогда, когда она еще не протекает».

По мнению Ма, искусственный интеллект, вне всякого сомнения, принесет человечеству пользу. В частности, благодаря развитию технологий люди будут все меньше работать и все больше путешествовать.

«Через 30 лет люди будут работать четыре часа в день и четыре дня в неделю. Мой дед работал на ферме по 16 часов в день и считал себя занятым человеком. Сегодня мы работаем по 8 часов в день и тоже считаем себя занятыми», — сказал Ма и добавил: «Если сегодня за всю свою жизнь нормальные люди посещают около 30 условных мест, то 30 лет спустя, возможно, они будут посещать уже около 300 мест или даже больше».

Тем не менее, по словам Ма, ИИ несет в себе также и колоссальные риски.

Прежде всего, миллиардер видит главную угрозу в уменьшении численности рабочих мест и расколе общества. Люди будут попадать в категорию бедных или богатых в зависимости от доступа к данным и автоматизации, поэтому правительства рано или поздно будут вынуждены принимать «жесткие решения».

Хуже того, технологические прорывы в разработке ИИ, по мнению Ма, могут дать толчок развертыванию даже новой мировой войны.

«Первая технологическая революция вызвала Первую мировую войну. Второй технологический прорыв — Вторую мировую. Третья технологическая революция, соответственно, может спровоцировать Третью мировую», — предупреждает китайский миллиардер.

Чтобы этого не случилось, Ма — к слову, дипломированный преподаватель — призвал правительства разных стран обратить внимание на систему образования, с помощью которой человечество, по его словам, сумеет избежать рисков, связанных с автоматизацией.

«Я не думаю, что ученым следует создавать антропоморфных роботов, — поясняет Ма. — Машины должны делать только то, что не способен делать человек».

В то же время предприниматель уточняет, что, по его мнению, роботам никогда не удастся сравняться с людьми по интеллекту.

«В любом случае, люди победят», — оптимистично подытожил Ма.

Источник: CNBC