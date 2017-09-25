Джек Ма призвал отказаться от традиционной системы образования, «которая готовит детей к работе на заводе»

«Пора перестать говорить о Made in China и Made in America. Наступила эпоха Made in Internet», — заявил Ма в ходе своего выступления на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке.

По мнению Ма, в будущем главным драйвером рынка труда станет индустрия услуг, а не промышленность. А потому ни программа Made in China, ни обещания Трампа сделать Америку вновь великой за счет возвращения заводов и фабрик в США не имеют смысла в современных условиях.

«Если хотите, чтобы вас уважали, повышайте LQ — у машин его никогда не будет», — посоветовал глава Alibaba.

Так, ныне детей убеждают, что машины лучше людей, и в то же время требуют, чтобы люди были подобны машинам. Но в будущем, напротив, ценными станут именно те качества, которыми никогда не будут обладать компьютеры. К этим качествам Ма относит не только «старомодный» IQ и «новомодный» EQ ( эмоциональный интеллект ), но и LQ — «коэффициент любви», уникальное свойство, которое отличает человека от машины.

«С таким подходом к образованию через 30 лет все они [дети] останутся без работы», — цитирует Джека Ма CNN Money .

Вместе с тем, добавляет Ма, из-за того, что правительства разных стран продолжают мыслить категориями прошлого, мы до сих пор пользуемся традиционным подходом к образованию, который абсолютно не отвечает новым реалиям. Он безвозвратно застрял в прошлом и по-прежнему готовит школьников к работе на фабрике, не предполагая, что уже в скором времени на рынке труда произойдут кардинальные перемены.

Кроме этого, Ма полагает, что в будущем наиболее востребованными сотрудниками будут те, которые обладают развитым воображением.

«Мы должны учить детей быть очень, очень креативными, мыслить инновационно. Только тогда они будут обеспечены работой в будущем», — утверждает Ма.

Интересно, что, по мнению миллиардера, именно при помощи креативного мышления человечество в конечном счете придет к решению множества современных глобальных проблем, таких как бедность, климатические изменения и болезни. При этом решат эти проблемы не люди, которым «за 50» и которые не слишком склонны к переменам, а представители молодого поколения, которыми, как известно, движет стремление менять мир здесь и сейчас.

Напоследок отметим, что выступая на форуме, Ма признал себя одновременно реалистом и оптимистом, который верит в будущее технологий. Во-первых, он полагает, что несмотря на то, что новые технологии уничтожат множество рабочих мест, они также породят не меньшее число новых профессий и специальностей — поэтому вопрос здесь заключается исключительно в том, готовы ли мы меняться и готовим ли мы будущие поколения к этим переменам.

Во-вторых, Ма отметил, что он не верит в гипотетическое восстание умных машин.

«Мне не нравится, когда ученые, инженеры и крупные предприниматели запугивают людей технологиями. Вследствие этого люди начинают бояться, что машины поработят человечество. Но мне кажется, люди должны ощущать уверенность в себе. У нас есть мудрость, машины ею не обладают, — подытожил Ма. — Также у машин нет сердца, души, веры. У людей есть вера, душа… именно обладание этими качествами позволит нам контролировать машины. И именно гуманность будет двигать миром в будущем».

Источник: hightech.fm