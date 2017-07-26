Джони Айв признал, что при создании наушников Apple вдохновлялся штурмовиками из «Звездных войн»

Джони Айв признал, что при создании наушников Apple вдохновлялся штурмовиками из «Звездных войн»

Как выяснилось, дизайн наушников Apple вдохновлен темной стороной Силы, а конкретнее, оригинальными костюмами штурмовиков из фантастической саги «Звездные войны». По крайней мере, такой откровение прозвучало в недавнем интервью главного директора по дизайну компании Apple Джони Айва изданию The Wall Street Journal. Как сообщается, Джони признался режиссеру седьмой части саги «Звездные войны» (The Force Awakens / Пробуждение Силы) Джей Джей Абрамсу, что «думал о внешности оригинальных штурмовиков, когда продумывал дизайн наушников Apple».

Еще интереснее то, что художник по костюмам The Force Awakens Майкл Каплан в интервью Vanity Fair в 2015 году сказал, что вдохновлялся стилем Apple, когда придумывал дизайн новых костюмов штурмовиков Первого ордена.

«Работая над новым обликом штурмовиков, я, быть может, подсознательно размышлял: “А как бы это сделала Apple?”», – сказал тогда Майкл Каплан.

Получается уроборос (один из древнейших символов, символизирующий циклическую природу различных явлений) дизайна: Джони Айв вдохновлялся старыми костюмами штурмовиков, а Майкл Каплан черпал вдохновение у Айва. К слову, Абрамс прислушался к Айв и его предложению сделать световой меч Кайло Рена «более громоздким и искрящимся».

Источник: The Verge

Похожие записи