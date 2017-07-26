Джони Айв признал, что при создании наушников Apple вдохновлялся штурмовиками из «Звездных войн»

Как выяснилось, дизайн наушников Apple вдохновлен темной стороной Силы, а конкретнее, оригинальными костюмами штурмовиков из фантастической саги «Звездные войны». По крайней мере, такой откровение прозвучало в недавнем интервью главного директора по дизайну компании Apple Джони Айва изданию The Wall Street Journal. Как сообщается, Джони признался режиссеру седьмой части саги «Звездные войны» (The Force Awakens / Пробуждение Силы) Джей Джей Абрамсу, что «думал о внешности оригинальных штурмовиков, когда продумывал дизайн наушников Apple».

Еще интереснее то, что художник по костюмам The Force Awakens Майкл Каплан в интервью Vanity Fair в 2015 году сказал, что вдохновлялся стилем Apple, когда придумывал дизайн новых костюмов штурмовиков Первого ордена.

«Работая над новым обликом штурмовиков, я, быть может, подсознательно размышлял: “А как бы это сделала Apple?”», – сказал тогда Майкл Каплан.

Получается уроборос (один из древнейших символов, символизирующий циклическую природу различных явлений) дизайна: Джони Айв вдохновлялся старыми костюмами штурмовиков, а Майкл Каплан черпал вдохновение у Айва. К слову, Абрамс прислушался к Айв и его предложению сделать световой меч Кайло Рена «более громоздким и искрящимся».

Источник: The Verge