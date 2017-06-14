E Ink показал готовый к производству сгибаемый 10,2-дюймовый экран E Ink Carta Mobius [видео]

На выставке SID Display Week компания E Ink продемонстрировала складывающийся пополам 10,2-дюймовый дисплей E Ink Carta Mobius с разрешением 220 PPI, который можно использовать для ридеров нового поколения, напоминающих по формату классическую бумажную книгу. Самое интересное в этой новости состоит в том, что это не просто выставочный экземпляр, демонстрирующий возможности технологии, а готовый к массовому производству дисплей.

На данный момент ни один из крупных производителей ридеров пока не анонсировал модель на основе этого гибкого экрана, однако вряд ли такой анонс заставит ждать себя слишком долго. В качестве основы в этом E Ink Carta Mobius используется специальный пластик, который способен выдержать достаточно большое количество сгибаний-разгибаний страницы.

Если производители выберут такую же компоновку, как на видео, то можно будет создать практически идеальный ридер, который в развернутом состоянии и портретной ориентации можно будет использовать для чтения комиксов и PDF-документов, а в полусложенном ландшафтном положении — для чтения обычных книг в классическом двухстраничном формате. Эта же компоновка решает вопрос с защитой экрана, так как в походном положении он «свернут» и защищен от случайных ударов пластиковым корпусом-обложкой.

Отметим, что на видео представлены еще несколько новинок от E Ink и Plastic Logic, включая двухпигментный E Ink Prism в 7 различных цветах, 42-дюймовую электронную бумагу для рекламных вывесок, а также другие гибкие и цветные экраны.

Источник: Liliputing