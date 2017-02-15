EA предлагает всем желающим неделю бесплатного доступа ко всем играм в Origin Access

Издательство Electronic Arts предлагает всем желающим семидневный бесплатный пробный период использования своим сервисом Origin Access, который является аналогом сервиса EA Access на Xbox One для PC-геймеров.

Воспользоваться предложением можно, оформив месячную ($5) или годовую ($30) подписку на сервис. С этого момента начнется семидневный пробный период, на протяжении которого можно отменить подписку, не заплатив ни цента. Как долго продлится этот аттракцион невиданной щедрости от Electronic Arts, пока неясно.

Как уже отмечалось вначале, Origin Access, по сути, является аналогом EA Access на PC. В нем есть «облачное хранилище» бесплатных игр, куда входят такие крупные проекты как Battlefield 4, трилогия Mass Effect и Plants vs Zombies: Garden Warfare 2. Полный список бесплатных игр Origin Access можно посмотреть здесь.

Кроме того, подписчикам Origin Access имеют ценную возможность играть в некоторые (не все) игры незадолго до их официального релиза. Как правило, пользователи получают ранний доступ к игре за пять дней до ее выхода. Одной из таких игр станет Mass Effect: Andromeda, доступ к которой подписчики Origin Access получат 16 марта – на пять дней раньше всех остальных. Еще одно преимущество Origin Access – 10% скидка на все цифровые продукты EA.

Источник: gamespot