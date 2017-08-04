Экранизация фантастического романа Джеффа Вандермеера «Аннигиляция» от режиссера «Ex Machina» с Натали Портман в главной роли выйдет 23 февраля 2018 года

Киностудия Paramount официально объявила дату выхода экранизации фантастического романа Джеффа Вандермеера «Аннигиляция» (Annihilation) с Натали Портман в главной роли и режиссером Алексом Гарлендом, снявшим такие фильмы как «Дредд» (2012) и «Ex Machina» (2015). Интересно, что о начале работы над фильмом было объявлено еще в 2013 году, съемки прошли в 2016 года, а премьера фильма дожна состояться только 23 февраля 2018 года.

По сюжету биолог Натали Портман возглавляет экспедицию, состоящую из психолога (Дженнифер Джейсон Ли), антрополога (Джина Родригес) и топографа (Тесса Томпсон), которая направляется на поиски мужа главы миссии (Оскар Айзек), который пропал в загадочной «Зоне Икс» (Area X). Кстати, Оскар Айзек снимался не только в последнем фильме режиссера Алекса Гарленда «Ex Machina», но и в саге «Звездные Войны», в которой в свое время отметилась и Натали Портман.

Данная зона возникла на южном побережье США после того, как ее отгородил от остального мира загадочный инопланетный барьер. Практически сразу в барьере обнаруживается проход, через который в новый мир попадают первые экспедиции. Все побывавшие там отмечают, что внутри очень тихо и спокойно, но далеко не всем удается вернуться обратно.

Отметим, что роман «Аннигиляция» (Annihilation) является первой частью трилогии «Южный предел», далее следуют книги «Власть» (Authority) и «Принятие» (Acceptance). Однако на данный момент неизвестно, будет ли киностудия экранизировать все три части — скорее всего решение будет принято по результатам проката первой картины.

Источник: The Verge