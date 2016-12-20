Эксперимент голландского студента: что происходит с украденным смартфоном

Каждый год воры крадут миллионы смартфонов. Не меньше устройств пользователи банально теряют. Когда гаджет попадает в руки не тех людей, его судьба вполне предсказуема: он либо будет продан на барахолке/сдан в ломбард, либо его пустят на запчасти. Это самые популярные варианты развития событий. Конечно, какой-то процент «пропаж» все же возвращается к своим владельцам, но вряд ли такое часто случается.

Однажды жертвой вора стал житель Амстердама, студент Энтони ван дер Меер (Anthony van der Meer). Его iPhone украли, а когда он опомнился и воспользовался функцией Find my iPhone, устройство было выключено и больше не включалось. В тот момент Энтони стало интересно, что происходит с украденными гаджетами и он решил попробовать разобраться в этом самостоятельно.

Он взял другой смартфон с ОС Android и воспользовался приложением Cerebrus, с помощью которого можно отслеживать место нахождения устройства, звонки, сообщения, делать снимки и записывать видео, а также захватывать звук микрофоном. Приложение должно работать даже в том случае, если смартфон сбросят до заводских настроек.

Энтони некоторое время погулял по городу с торчащим из кармана рюкзака смартфоном-приманкой, пока тот не украли. С этого момента он начал отслеживать устройство и разузнал судьбу гаджета, что превратил в интересное видео, которым он и поделился в Сети. В ходе эксперимента студент не только отследил место, но и смог ближе узнать личность вора, его интересы и религиозные взгляды.

Как рассказывает автор сюжета, только в их стране в неделю регистрируют более 300 случаев таких краж. Можно смело предположить, что этих случаев намного больше, ведь далеко не каждый идет писать заявление в органы правопорядка. Но само устройство может быть не настолько интересно и важно, как его содержимое, ведь получив доступ и изучив вашу почту, сообщения, фотографии и другие личные данные, злоумышленники смогут нанести еще больше вреда.