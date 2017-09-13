Эксперт по кибербезопасности Ник Патерсон рассказал об опасностях, которые таят в себе секс-роботы

Эксперт по кибербезопасности Ник Патерсон поведал о смертельной опасности, которую таит в себе неустанно разрастающаяся индустрия секс-роботов. По его мнению, если хакеры найдут способ заполучить контроль над такими устройствами, они смогут превратить их в самые настоящие машины для убийств.

Секс-роботы, пишет Патерсон, как правило, обладают весом, сравнимым с весом человека и получают все больше функций. Так, уже сегодня они способны брать различные предметы и так или иначе передвигаться. Таким образом, после получения над ними контроля хакер может заставить их схватить нож, паяльную лампу, молоток или даже оружие и нанести своему хозяину реальный вред, вплоть до убийства.

При этом, по словам эксперта, поскольку от таких устройств люди меньше всего будут ожидать агрессии, злоумышленники смогут застать своих жертв врасплох. Поэтому создателям роботов, заключает Патерсон, пора особо тщательно убедиться, программируются ли их секс-творения в соответствии с «Тремя главными законами робототехники».

Напоследок отметим, что индустрия секс-роботов сегодня неустанно расширяется, и предела этому не видно.

«Грубо говоря, наша задача заключается в том, чтобы просто осчастливить пользователей. На сегодняшний день множество людей по тем или иным причинам одиноки, им трудно заводить традиционные отношения с другими людьми. Мы намерены наконец дать этим несчастливцам возможность иметь отношения — или, по меньшей мере, иллюзию этих отношений», — рассказывает МакМюллен, основатель компании Abyss Creations, занимающейся созданием секс-робота RealDoll — «послушного, покорного и выглядящего как настоящая звезда порно».

На данный момент стоимость среднестатистической версии RealDoll составляет немалые $15 000, но можно не сомневаться, что со временем такие роботы станут доступными каждому.

По мнению Патерсона, все это в конечном счете приведет к зарождению еще одной области, где вопрос кибербезопасности будет стоять, что называется, ребром.

Источники: Digital Trends, hightech.fm