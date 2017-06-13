Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый тип вирусов, загружающихся на компьютер «без единого щелчка мыши»

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый тип вирусов, загружающихся на компьютер «без единого щелчка мыши»

«Никогда не нажимайте на ссылки, которые выглядят подозрительно», — испокон веков заблаговременно предупреждали нас различные эксперты по кибербезопасности. Тем не менее, отныне и это уже не является гарантией того, что ваш ПК будет защищен от загрузки вредоносного ПО.

Как сообщают исследователи из Trend Micro и Dodge This Security, киберпреступники «изобрели» новый тип вредоносных загрузчиков, активация которых происходит «без единого клика». Для начала загрузки «трояна» достаточно просто навести курсор мыши на ссылку в файле PowerPoint, прикрепленному к электронному письму.

https://s.aolcdn.com/hss/storage/midas/cb4d93a4905500a6e4fdaa2847e1ae8d/205363154/powerpoint-downloader02.jpg

По имеющейся у специалистов информации, хакеры распространили новый тип «малваря» в ходе недавней СПАМ-атаки, направленной на европейские, ближневосточные и африканские организации.

Любопытно, что содержание письма, как правило, было связано с финансовыми операциями, а его темы значились как «Счет-фактура» либо «Заказ №». При этом к СПАМ-письму всегда прикреплялась одна и та же «презентация».

Эта «презентация» состояла из одной-единственной гиперссылки с текстом «Loading… please wait» («Идет загрузка… пожалуйста, подождите»). Как вы наверняка уже догадались, в гиперссылке и был запрятан вредоносный скрипт, а именно скрипт для PowerShell. Как только пользователь в ожидании «загрузки» наводил курсор мыши на ссылку, скрипт тут же активировался.

Впрочем, стоит уточнить, что если у пользователя была установлена последняя версия Microsoft Office, то PowerPoint запрещала выполнение скрипта. Дело в том, что в современных версиях программы реализована функция Protected View («Безопасный просмотр»), которая, как только скрипт начинал выполнять сценарий, обнаруживала «потенциальную проблему безопасности» и нажатием кнопки «Отменить» позволяла его прервать

https://s.aolcdn.com/hss/storage/midas/1530e0c39e52788a796980e61b13f057/205363172/powerpoint-downloader01.jpg

В то же время, старые версии программы лишены дополнительного уровня защиты. Таким образом, вредоносный загрузчик беспрепятственно загружал троянский вирус, который, как установили эксперты, был направлен на сбор учетных данных пользователя, включая информацию о его банковском счете.

Напоследок отметим, что пик загрузок новоиспеченного трояна пришелся на 25 мая — в тот день Trend Micro зафиксировали 1444 зараженных компьютера, а 29 мая атака сошла на «нет». Тем не менее, эксперты не советуют расслабляться, поскольку вполне возможно, что это был лишь «тестовый прогон», после которого хакеры возьмутся за распространение в разы более опасного вредоносного ПО.

Источник: Engadget

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