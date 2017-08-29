Эксперты: в будущем детей начнут выращивать в искусственных матках

В 1924 году биолог Джон Холдейн предсказал, что к 2074 году только 30% детей будут вынашиваться своими матерями. Похоже, ученый не сильно ошибся в своих расчетах.

Время перемен

В 1880 году акушер Стефан Тарнье изготовил первый в истории инкубатор для недоношенных детей. Фактически, это был просто деревянный ящик с отсеком для хранения бутылки с теплой водой, но эта незамысловатая конструкция снизила смертность среди младенцев почти вдвое. К 1960 году начались эксперименты по созданию более продвинутых инкубаторов, которые, по задумкам ученых, должны были воспроизводить все функции матки. В экспериментах использовались эмбрионы кроликов, ягнят и коз, но каждый раз исследователи терпели неудачи — плоды погибали от заражения, сбоев системы и множества других факторов.

Как следствие, за прошедшие десятилетия инкубаторы мало изменились. Сегодня они способны поддерживать жизнь младенца не младше 22 недель. При этом 80% тех, что рождаются на 23 неделе или раньше, умирает. Для 20% выживших искусственное выхаживание оборачивается задержками в развитии и различными дефектами. В частности, у тех, кто помещается в инкубатор до 28 недели, зачастую обнаруживаются проблемы с мозгом, потому что этот наиважнейший орган развивается у плода дольше всего.

Лишь недавно американским ученым удалось совершить первый прорыв в этой сфере за долгие годы. В разработанном исследователями Детского госпиталя Филадельфии инновационном инкубаторе были выращены совершенно здоровые ягнята. Новаторская система представляет собой пластиковый мешок с жидкостью, в котором находятся контур, проводящий кислород, и трубки для доставки жизненно важных веществ — оно принципиально отличается от современных традиционных инкубаторов и больше похоже на настоящую матку.

В ходе эксперимента ученые поместили эмбрионы овец в экспериментальный аппарат на сроке, соответствующем концу пятого месяца человеческой беременности — 22-24 недели. При прерывании беременности на таком сроке при использовании существующих инкубаторов выживает менее половины недоношенных младенцев, в основном, из-за инфекций. К тому же, на этом этапе эмбрионы с трудом дышат самостоятельно, в результате чего угроза развития у выживших серьезной инвалидности достигает 90%.

Спустя некоторое время ягнята начали открывать рот, глаза, постепенно их кожа уплотнялась, и они покрывались шерстью. Происходил нормальный процесс развития плода. В итоге, на свет появились совершенно здоровые животные без инфекций и патологий.

Спустя месяц международная группа ученых из Австралии и Японии провела похожий эксперимент. В исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Obstetrics & Gynecology, сообщается, что в течение недели недоношенные ягнята росли и развивались в аналогичной искусственной матке. Эксперимент также прошел удачно. Ученые надеются, что искусственная матка станет для недоношенных детей настоящим спасением. По мнению экспертов из Science Daily, особенности недоношенных детей таковы, что их сложно выхаживать как обычных младенцев, применяя традиционные инкубаторы. Их необходимо выхаживать как эмбрионов — в искусственной матке, которая не только дает кислород, но и погружает детеныша в подобие околоплодной жидкости, а также обеспечивает его искусственной плацентой. При таком подходе эмбрион практически не сталкивается окружающим миром, потому что его сразу же помещают в пластиковый мешок с жидкостью.