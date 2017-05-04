Elbow — оригинальный кассетный плеер-клипса от литовских разработчиков BrainMonk

Литовская компания BrainMonk разработала концепт минималистичного кассетного плеера Elbow в виде своеобразного уголка-клипсы еще в 2015 году. Однако сейчас данный проект имеет шанс выйти на новый уровень, так как его создатели решили попробовать воплотить его в металле и пластике, для чего даже опубликовали некое подобие конструкторской документации.

Принцип действия Elbow понятен при первом взгляде на устройство всем тем, кому не надо объяснять, как (и зачем) перематывать магнитофонную кассету с помощью шариковой ручки. Достаточно слегка приподнять подвижную часть клипсы и поместить ее в отверстие кассеты, после чего Elbow начнет вращать втулку с нужной скоростью (которая автоматически регулируется с помощью оптического сенсора) и считывать информацию с магнитной ленты звукоснимающей головкой.

Управление организовано на основе вращающегося колеса, для прослушивания музыки понадобятся наушники, подключаемые к 3,5 мм аудиопорту, а зарядка аккумулятора и передача аудиопотока на ПК происходят помощью разъема mini-USB (хотя лучше бы micro-USB). Устройство также содержит несколько интересных особенностей вроде булавки, позволяющей закрепить Elbow на одежде, смена стороны проигрывания кассеты за счет сдвига частей клипсы относительно друг друга или индикатора степени заряда из трех светодиодов.

Определенные опасения внушает емкость встроенного аккумулятора, от которого потребуется не только питать управляющую электронику, но и обеспечить необходимый запас энергии для вращения электродвигателя во время прослушивания и особенно перемотки. Если создателям Elbow удастся выдержать компромисс между достаточным временем автономной работы и весом устройства, то этот гаджет наверняка будет востребован сразу двумя сегментами меломанов — обладателями солидных коллекций музыки на кассетах и любителями стильных и необычных современных гаджетов (технохипстерами).

Источник: The Verge