Electronic Arts представила подразделение SEED, которое займется разработкой передовых технологий в области видеоигр

Во время EA Play 2017 — собственного мероприятия Electronic Arts в рамках выставки E3 2017 — Патрик Содерлунд, исполнительный вице-президент компании, объявил об открытии нового подразделения под крылом «Электроников» — Search of Extraordinary Experience Division («Отдел исследования экстраординарного опыта»), сокращенно SEED.

Предполагается, что подразделение займется разработкой передовых технологий в области видеоигр.



«Мы намерены размыть границы между реальность и виртуальным миром», — заявил Содерлунд.

После этого он задался риторическим вопросом, спросив у аудитории, что произойдет, если игрокам больше не нужно будет выбирать из ряда предложенных персонажей, за кого играть, — вместо этого они будут создавать протагонистов сами.

Наконец, Содерлунд рассказал, что общается с работниками новоиспеченного подразделения «каждый день», и амбициозно заявил, что благодаря стараниям SEED через пять лет игры изменятся так сильно, как они не менялись последние двадцать лет.

Любопытно, что, несмотря на всю пафосность речи Содерлунда, сама SEED будет представлять собой небольшую команду. При этом ее деятельность будет засекречена.

Напоследок стоит сказать пару слов о том, что SEED уже обзавелась официальным сайтом, а также — аккаунтом в Twitter.

Так, на официальном сайте описана суть нового подразделения:

«Мы — междисциплинарная команда в составе EA Worldwide Studios. Наша миссия – исследовать, разрабатывать и помогать в определении будущего интерактивных развлечений».

Помимо этого, на сайте вывешен список различных вакансий. На данный момент на работу в SEED приглашаются специалисты по рендерингу, технический художник, исследователи в области машинного обучения и разработчики по части создания «виртуальных людей». Таким образом, можно предположить, что разработки SEED будут касаться, прежде всего, нейронных сетей, машинного обучения и создания цифровых аватаров.

Что же касается аккаунта в Twitter, то он пока пустует:

Источник: polygon