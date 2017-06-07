Электрический суперкар HIMERA – новый проект украинца, создавшего премиальное Волга-купе на базе BMW 5

Полку оригинальных электромобилей, созданных украинцами, прибыло: источник рассказывает о проекте под кодовым названием HIMERA, идейным вдохновителем и спонсором которого является украинец Андрей Джазовский.

Для начала отметим, что Джазовский известен многим автолюбителям по своим предыдущим проектам, включая тюнингованную «Волгу» (ГАЗ 21) в кузове купе, построенную на базе модели BMW 525i E39 (изображение ниже).

Сейчас Джазовский живет в Монако, но нередко приезжает в Украину. Одна из причин – заказ оригинальных реплик у киевского тюнинг-ателье SpecAutoTuning, которое прославилось после создания оригинальной версии «Победы», выполненной в стиле автомобилей Bugatti, вот она:

Но вернемся к «Химере». К сожалению, никаких технических подробностей об автомобиле пока нет. Сообщается, что проект был запущен в работу еще в начале 2016 года. Полноразмерный макет автомобиля, который показан на фотографиях ниже, по заказу Джазовского изготовило выше упомянутое киевское тюнинг-ателье SpecAutoTuning.

Также сообщается, что коммерческая HIMERA будет электрической и, скорее всего, будет выпускаться в Монако. То есть, она нацелена на состоятельную часть населения этой страны. Иными словами, HIMERA – электромобиль для богатых жителей Монако.

Источник также отмечает поразительное сходство HIMERA с 1000-сильным гиперкаром австрийской компании Milano Automobile.

Источник: autocentre.ua