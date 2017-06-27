«Электрофорсаж»: Спорткупе Porsche попыталось догнать Tesla Model S в реальной гонке со светофора [видео]

Еще пару лет назад любой водитель знал, что играть в «Need for Speed» на реальной дороге с автомобилями Porsche не имеет особого смысла, так как оказать достойную конкуренцию немецким спорткупе мог только автомобиль сравнимого класса. С появлением электромобилей ситуация заметно изменилась и владельцы 911-х уже не могут быть уверены на 100%, что смогут «сделать» даже обычный бизнес-седан при старте со светофора (особенно если этот седан — Tesla Model S в режиме Ludicrous).

Самое интересно, что это не просто банальное журналистское теоретизирование, подобный конфуз удалось заснять водителю Tesla Model S на автомобильный регистратор:

Как видим, водитель Porsche настолько не готов смириться с поражением, что потерял голову, а вместе с ней и контроль над автомобилем.

Реакция водителя Tesla Model S неподражаема, а в Porsche действительно не зря планируют продавать не менее 50% электромобилей в ближайшие 6 лет, иначе от реноме «быстрых немецких машин» может ничего не остаться.

Источник: Electrek